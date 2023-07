Sieg gegen Sherif: Lys in Hamburg überraschend weiter

Eva Lys hat beim Tennis-Turnier in Hamburg zum Auftakt eine Überraschung geschafft.

Die 21-Jährige setzte sich gegen die an Nummer zwei gesetzte Ägypterin Mayar Sherif mit 6:1, 6:1 durch und erreichte als vierte deutsche Spielerin das Achtelfinale. "Das war heute das perfekte Auftaktspiel. Ich habe unglaublich gut gespielt, unglaublich mutig", schwärmte Lys. "Ich kann das erste Mal seit Langem sagen, dass das ein 'Zehn-von-Zehn-Match' war."

Vor ihrem Heimpublikum überzeugte die Hamburgerin auf dem Centre Court von Beginn an und verwandelte nach 1:29 Stunden ihren ersten Matchball. Die Weltranglisten-167. Lys feierte ihren ersten Sieg bei der Sandplatz-Veranstaltung am Rothenbaum. Sie wird in Hamburg von Torben Beltz, dem früheren Trainer von Angelique Kerber betreut, und trifft nun auf Panna Udvardy aus Ungarn.

Marterer erreicht nächste Runde

Zuvor waren bereits Jule Niemeier, Noma Noha Akugue und Tamara Korpatsch in die Runde der besten 16 bei der Damen-Konkurrenz eingezogen.

Bei den Herren erreichte Maximilian Marterer als zweiter Deutscher nach Daniel Altmaier die nächste Runde. Im deutschen Duell bezwang Marterer mit 7:6 (7:2), 6:2 Rudolf Molleker. Am Dienstag stehen auch noch die Erstrunden-Partien von Alexander Zverev und Yannick Hanfmann an.

(dpa)