Siegemund erreicht US-Open-Hauptfeld

Über die Qualifikation schafft es Laura Siegemund zum siebten Mal in die erste Runde der US Open. Noch eine weitere deutsche Tennisspielerin hat die Chance auf den Sprung ins Hauptfeld.

Laura Siegemund steht als vierte deutsche Tennisspielerin bei der diesjährigen Auflage der US Open im Hauptfeld. Die 35 Jahre alte Schwäbin setzte sich am Freitagabend (Ortszeit) in der dritten Qualifikationsrunde mit 1:6, 6:0, 6:3 gegen die Französin Océane Dodin durch und ist damit zum siebten Mal beim Grand-Slam-Turnier in New York dabei.

Am Samstag hat Eva Lys mit einem Sieg über die Amerikanerin McCartney Kessler ebenfalls die Chance auf die Qualifikation für die erste Hauptrunde. Über ihre Weltranglistenpositionen stehen Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam und Tamara Korpatsch direkt in der Runde der besten 128. Die US Open beginnen am Montag.

(dpa)