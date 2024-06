Tennis

vor 36 Min.

Siegemund gewinnt Grand-Slam-Titel im Mixed bei French Open

Laura Siegemund jubelt an der Seite des Franzosen Edouard Roger-Vasselin über den Mixed-Titel in Paris. Bei Olympia will sie auch in diesem Wettbewerb starten – am liebsten mit Alexander Zverev.

Tennisspielerin Laura Siegemund hat zum dritten Mal in ihrer Karriere einen Grand-Slam-Titel gewonnen. Im Finale des Mixed-Wettbewerbs der French Open setzte sich die 36-Jährige an der Seite des Franzosen Edouard Roger-Vasselin gegen Desirae Krawczyk aus den USA und Neal Skupski aus Großbritannien mit 6:4, 7:5 durch. 2016 hatte die Doppel-Spezialistin schon bei den US Open mit dem Kroaten Mate Pavic triumphiert. Vier Jahre später gelang ihr an selber Stelle der Grand-Slam-Turniersieg im Damen-Doppel mit der Russin Vera Swonarewa. Siegemund war mit großer Vorfreude auf den Court Philippe Chatrier gegangen, zumal ihr die Unterstützung des Publikums aufgrund ihres französischen Doppel-Partners sicher war. "Ein Grand-Slam-Finale - davon träumt jeder, egal in welchem Wettbewerb. Ich finde es mega, auf so einer Bühne zu spielen", hatte die Metzingerin nach dem Finaleinzug in Paris gesagt. Zuvor war Siegemund bei den French Open im Einzel in der ersten Runde gescheitert, im Damen-Doppel mit Partnerin Barbora Krejcikova aus Tschechien kam anschließend das Aus im Achtelfinale. Bei Olympia mit Zverev? Auch beim olympischen Tennis-Turnier in Paris will sie möglichst in allen drei Wettbewerben starten. Im Mixed würde sie gern wie beim United Cup Anfang des Jahres in Australien mit Olympiasieger Alexander Zverev antreten. "Ich habe gefragt, ob er mit mir spielen will, es gibt dazu keine Antwort", berichtete Siegemund: "Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn es eine Last-Minute-Entscheidung von ihm ist. Ich finde, er sollte da eine klare Stellung beziehen." Lesen Sie dazu auch Tennis in Paris Halbfinale glanzlos erreicht: Zverevs French-Open-Traum lebt In der Vergangenheit hatten Zverev und die dreimalige Grand-Slam-Turniergewinnerin Angelique Kerber auf einen gemeinsamen Start in dem Wettbewerb spekuliert. (dpa)

Themen folgen