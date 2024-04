Siegemund sagt fürs Doppel-Halbfinale in Stuttgart ab

Das hatte sich Laura Siegemund sicher anders vorgestellt: Statt beim Sandplatz-Turnier in Stuttgart ins Doppel-Finale einzuziehen, muss die Schwäbin ihr Halbfinale absagen.

Tennisspielerin Laura Siegemund hat sich verletzt und muss beim Sandplatzturnier in Stuttgart ihre Hoffnung auf den Titel in der Doppel-Konkurrenz aufgeben. Wegen einer Verletzung im unteren Rückenbereich werde die 36 Jahre alte Metzingerin nicht zum Doppel-Halbfinale am Samstag antreten, teilten die Veranstalter mit.

Siegemund war mit ihrer tschechischen Doppelpartnerin Barbora Krejcikova an Position zwei gesetzt. Das Duo hatte sich im Viertelfinale am Donnerstag noch souverän 6:1, 6:3 gegen die Russinnen Ljudmila Samsonowa und Diana Schneider durchgesetzt. Seit dieser Saison spielt Siegemund mit Krejcikova zusammen, die Tschechin war in diesem Jahr bereits mit einer Verletzung und einem Infekt ausgefallen.

Eikeri und Neel kampflos im Endspiel

"Das Jahr ist für uns natürlich bisher überhaupt nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben", hatte Siegemund in Stuttgart gesagt. Nach ihrer Absage stehen die Norwegerin Ulrikke Eikeri und Ingrid Neel aus Estland kampflos im Endspiel.

Siegemund war bei dem Hallenevent die letzte verbliebene deutsche Hoffnungsträgerin. Im Einzel hatte die Turniersiegerin von 2017 ihr Auftaktmatch gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk am Mittwoch nach langem Kampf in drei Sätzen verloren.

(dpa)