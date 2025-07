«Sinners Zerstörung von Alcaraz»: Presse zum Wimbledon-Sieg

Jannik Sinner entthront Carlos Alcaraz und krönt sich erstmals zum Wimbledon-Sieger. Der Italiener gewinnt das Finale beim Rasen-Klassiker in vier Sätzen und nimmt Revanche für die Niederlage bei den French Open gegen den Spanier. Das schreibt die internationale Presse zum Endspiel und der Rivalität der derzeit besten Tennisprofis:

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Sinner König von Wimbledon! Super Jannik schlägt Alcaraz und schreibt Geschichte. Heute ist der Tag, der die Geschichte ändert. Es ist der Tag, an dem in Wimbledon der Garten des Königs sich blau gefärbt hat. Jannik Sinner ist der erste Italiener, der das begehrteste Turnier gewinnt, das Turnier, das das Leben eines Tennisspielers verändert und ihn in eine andere Kategorie bringt.»

«Corriere dello Sport»: «Sinner wird zur Legende: Er schlägt Alcaraz und triumphiert in Wimbledon!»

«Tuttosport»: «Sinner zum Kaiser gekrönt, Alcaraz verbeugt sich, Carlos ist nicht mehr der König.»

«Corriere della Sera»: «Das perfekte Match, um Paris zu vergessen und Geschichte zu schreiben. Sinner überrascht Alcaraz mit Champagner-Tennis. Der erste Mann auf dem grünen Mond ist Jannik Sinner.»

Spanien

«Marca»: «Ein brillanter Sinner entreißt Alcaraz den Wimbledon-Thron. Die Regentschaft von Carlos Alcaraz in Wimbledon endete gleichzeitig mit der Bestätigung, dass die neue große Rivalität im Welttennis Realität geworden ist. Ein titanisches Duell, in dem Jannik Sinner Paris vergaß, die fünf Spiele andauernde Siegesserie des Spaniers beendete und einen Rückstand aufholte und das erste Wimbledon seiner Karriere mit 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 gewann.»

«Mundo Deportivo»: «Sinners Zerstörung von Alcaraz in Wimbledon: Der Champion ist entthront! Carlos Alcaraz dankte in Wimbledon nicht ab. Ein großartiger Jannik Sinner stürmte seine Festung und holte sich die Krone in einem spektakulären Kampf, der eines neuen Tennis-Klassikers würdig ist, der nie enttäuscht.»

Großbritannien

«The Sun»: «Sinner als Winner. Jannik Sinner gewinnt seinen ersten Wimbledon-Titel nur zwei Monate nach seiner Rückkehr von einer Dopingsperre in einem Thriller gegen Carlos Alcaraz.»

«Guardian»: «Für die meisten Tennisspieler in der Geschichte dieses Sports hätte es Jahre gedauert, um sich von so einer qualvollen Niederlage wie die von Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz im French-Open-Finale zu erholen. In Sinners Fall hat es ihn nur stärker gemacht.»

USA

«ESPN»: «Die Alcaraz-Sinner-Rivalität ist für die Ewigkeit.»

«Sports Illustrated»: «Eine weit verbreitete Wahrheit ist, dass die Neuauflage nicht so gut ist wie das Original, aber der Tennis-Blockbuster des Sommers, Jannik Sinner gegen Carlos Alcaraz, war ziemlich großartig in allen Versionen.»

Schweiz

«Tagesanzeiger»: «Grande Sinner! Der Italiener gewinnt Wimbledon.»

«Blick»: «Sinner rächt sich an Alcaraz.»