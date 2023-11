Struff spielt in Sofia um den Finaleinzug

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat zum dritten Mal in diesem Jahr das Halbfinale eines ATP-Turniers erreicht.

In Sofia setzte sich der Davis-Cup-Spieler im Viertelfinale gegen den Ungarn Fabian Marozsan 7:6 (7:3), 4:6, 6:4 durch.

Am Freitag spielt der 33-Jährige gegen den Briten Jack Draper oder Cem Ilkel aus der Türkei um den Einzug ins Endspiel und wird als Favorit in die Partie gehen. In dieser Saison hatte Struff, der im Sommer wegen Hüftproblemen lange aussetzen musste, die Endspiele in Madrid und Stuttgart erreicht. Auf seinen ersten ATP-Titel wartet der Weltranglisten-28. noch. Das Hartplatzturnier in Sofia ist mit 562.815 Euro dotiert.

