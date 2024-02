TCA: Die Bundesliga kommt, das Zugpferd geht

Weltklasse-Doppelspieler Constantin Frantzen verlässt seinen Heimatklub und wird für den TC Großhesselohe spielen. Um mithalten zu können, braucht der TC Augsburg Sponsoren.

Draußen, auf der Anlage des TC Augsburg, herrscht schon Hochbetrieb. Die 19 Sandplätze werden hergerichtet, in wenigen Wochen wird darauf gespielt. Drinnen, im Nebenzimmer der Geschäftsstelle, freuen sich der 1. Vorsitzende Jakob Schweyer und seine Stellvertreterin Maja Braunwalder auf die neue Saison. Denn in diesem Sommer wird großes Tennis auf der Anlage geboten. Nicht nur beim ATP-Challenger-Turnier Schwaben Open, das im Mai stattfindet, sondern auch, wenn das Männerteam des TCA am 7. Juli zu Hause gegen TK BW Aachen in das Abenteuer 1. Bundesliga startet.

„Wir sind stolz, dass wir den Augsburger Tennisfans so viel Spitzentennis zeigen können“, sagt Braunwalder. Sie ist seit Kurzem nicht nur Klubmanagerin - sie löste Gabi Frantzen ab -, sondern kümmert sich auch um das Bundesliga-Team. Erfahrung hat die 38-Jährige genug, spielte sie doch unter ihrem Mädchennamen Mesanovic selbst lange im Bundesliga-Frauenteam des TCA und im Fed-Cup-Team von Bosnien-Herzegowina.

Weltklasse-Doppelspieler Constantin Frantzen verlässt den TC Augsburg

Hauptaufgabe von Braunwalder ist es derzeit, den Kader für die Bundesliga zusammenzustellen. Da wollte der TCA als Aufsteiger eigentlich einen speziellen Augsburger Weg gehen. „Der Plan war, den Kader um unsere Augsburger Top-Spieler Constantin Frantzen und Luca Wiedenmann so herumbauen, dass von den vier Spielern am Spieltag immer zwei Augsburger sind“, sagt Schweyer.

Constantin Frantzen wird in der Bundesliga-Saison mit dem TC Großhersselohe auf der TCA-Anlage spielen. Foto: Christian Kolbert

Doch der TCA muss ohne sein Zugpferd Constantin Frantzen planen. Der 25-jährige Weltklasse-Doppelspieler, der im Januar erstmals mit seinem Partner Hendrik Jebens bei den Australian Open antreten durfte, wird beim Bundesliga-Konkurrenten TC Großhesselohe aufschlagen. „Ich hatte gute Gespräche mit dem TCA, aber am Ende konnten wir uns nicht einigen. Tennis ist schließlich mein Beruf. Ich hatte auch andere Anfragen aus der Bundesliga, aber bei Großhesselohe war das Gesamtpaket dann das beste“, bestätigt Frantzen den Wechsel nach München. Braunwalder bedauert den Schritt von Frantzen. „Wir wollten ihn halten, wollten ihn auf der Anlage haben, weil wir ihm jetzt auch die Bundesliga hätten bieten können. Wir sind finanziell weit mitgegangen. Aber er wollte jetzt den nächsten Schritt gehen.“

TCA rückt für TC BASF Ludwigshafen in die Bundesliga nach

In die Tennis-Bundesliga: Das schien der TCA seinem Aushängeschild zunächst nicht bieten zu können. Eigentlich hatte Zweitliga-Meister TC BASF Ludwigshafen das Aufstiegsrecht. Doch Ludwigshafen verzichtete Mitte Oktober darauf. Der TCA wurde gefragt und sagte zu. TCA-Chef Schweyer: „Als wir die Chance bekamen, haben wir nicht gezuckt, sondern zugesagt, denn für einen Sportler ist es doch das Größte, in der ersten Liga zu spielen.“

Spieler aus den Top 100 der Weltrangliste boten sich dem TC Augsburg an

Als klar war, dass der TCA aufrückte, stand bei Maja Braunwalder das Handy nicht mehr still. „Das Telefon hat die ersten vier, fünf Wochen ununterbrochen geklingelt. Und es waren Spieler aus den Top 100 der Weltrangliste dabei, die Lust hatten, ein oder alle Spiele für uns zu spielen.“

Doch Braunwalder waren die Hände ohne einen durchfinanzierten Etat gebunden. Und zuerst wollte sie mit Constantin Frantzen sprechen. Doch der war inzwischen begehrt. „Nach seinem Doppel-Sieg bei den Augsburg Open haben natürlich auch andere Bundesligavereine angefangen, um ihn zu werben. Wir haben erst ein paar Wochen versetzt die Info bekommen, dass wir aufsteigen können“, sagt Braunwalder. Und diesen Rückstand konnte der TCA bei allem Werben nicht mehr aufholen.

TC Großhesselohe gilt als Titelfavorit in der Bundesliga

Beide Parteien sprechen nicht über finanzielle Dinge. Doch so ein Doppelspezialist wie Frantzen soll, so hört man, in der Bundesliga um die 20.000 Euro für die Saison bekommen. Auch sportlich hatte Großhesselohe die besseren Argumente. Die Münchner gelten als einer der Titelfavoriten.

Der TCA wird um den Klassenerhalt kämpfen. Denn die deutsche Bundesliga ist finanziell ein elitärer Kreis. Der amtierende Meister Bredeney aus Essen, dessen Mannschaft fast identisch mit dem deutschen Daviscup-Team war, soll einen Etat haben, der an eine Million Euro heranreicht. Dabei werden in der Bundesliga an den Spieltagen nur vier Einzel und zwei Doppel ausgespielt. Also braucht man weniger Personal als in der 2. Bundesliga (sechs Einzel, drei Doppel), doch das ist hochkarätig.

TCA muss seinen Zweitliga-Etat verdoppeln

Am 31. Januar hat das erste Transferfenster geschlossen, am 20. Februar bis Mitte März kann noch nachgemeldet werden. Beim TCA steht das Gerüst des Kaders aus der vorigen Saison mit den Augsburgern Luca Wiedenmann und Christopher Frantzen, dem Bruder von Constantin, und den beiden Tschechen Andrew Poulson und Jan Satral. Wer dann noch dazu kommt, hängt davon ab, wie hoch der Etat ist, den Braunwalder noch zusammentragen kann. „Wir gehen keine Gefahr ein und orientieren uns an unserem Zweitliga-Budget vom letzten Jahr“, sagt Braunwalder. Das lag ungefähr bei 75.000 Euro. Will der TCA nur einigermaßen wettbewerbstauglich sein, muss es verdoppelt werden.

Der Hauptverein muss mit hohen Energiekosten kämpfen

Doch das ist nicht einfach. Zwar hat der neu gegründete Freundeskreis (Gebühr ist 1000 Euro) inzwischen rund 20 Mitglieder, Ziel sind 80, doch bei den größeren Sponsoren muss sie dicke Bretter bohren. Zwar konnte sie unter anderem Sport Förg, die Stadtwerke oder auch Jimmy’s Fun Park als Partner gewinnen, doch Braunwalder hofft auf mehr Unterstützung von größeren Sponsoren und Firmen. „Wir haben junge dynamische Spieler in der Hinterhand, aber wir müssen sie auch finanzieren können“, sagt Braunwalder. TCA-Chef Schweyer stellt klar: „Der Klub geht das Abenteuer mit, aber wir werden nur mit den zur Verfügung stehenden Sponsoring-Mitteln spielen. Denn der Verein muss selber schauen, wie er über die Runden kommt. Nur die Energiekosten machen zum Beispiel derzeit ein Viertel des Klub-Etats aus.“

Haben die Sponsoren neben dem FCA und den Augsburger Panthern auch den TCA im Blick?

Er appelliert an die lokalen Unternehmen: „Es wäre schade, wenn die Augsburger Wirtschaft nur Interesse am FC Augsburg oder an den Augsburger Panthern hat. Ohne größere externe Sponsoren, wie es bei anderen Bundesliga-Vereinen üblich ist, sind wir nicht konkurrenzfähig.“ Sonst wird das Abenteuer Bundesliga trotz des Einsatzes der TCA-Funktionäre nur von kurzer Dauer sein.

TCA und Constantin Frantzen trennen das Geschäftliche und die Freundschaft

Constantin Frantzen wird übrigens trotz seines Wechsels weiter auf der TCA-Anlage spielen. Und das nicht nur beim Gastspiel von Großhesselohe am 28. Juli. Denn Geschäft ist Geschäft und Freundschaft ist Freundschaft. Auf jeden Fall zwischen dem TCA und Frantzen. Der sagt: „Ich werde weiterhin in Augsburg wohnen, auch beim TCA trainieren. Ich werde die paar Punktspiele jetzt woanders spielen, aber sonst bin ich immer noch da für den Verein. Die Mitglieder kennen mich, ich kenne fast alle Mitglieder.“ Der gute Kontakt zum TCA-Aushängeschild ist auch Braunwalder wichtig: „Er ist ein Augsburger. Er trainiert hier, wenn er zu Hause ist, und ist beim Sommerfest und zur Weihnachtsfeier herzlich eingeladen.