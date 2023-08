Tennis

vor 38 Min.

TCA-Teamchef Martin: "Wer Zweiter geworden ist, will Erster werden"

Plus Nach dem Saisonende in der 2. Bundesliga richtet der TC Augsburg Siebentisch den Blick auf 2024. Teammanager Martin möchte seine Mannschaft in der Spitze etablieren und am bisherigen Modell festhalten.

Von Johannes Graf

Trotz des Ergebnisses am letzten Spieltag gibt sich Helmut Martin bestens gelaunt. 3:6 hatte der TC Augsburg Siebentisch in der 2. Bundesliga Süd gegen Weiß-Blau Würzburg verloren. Für Martin zählt der Gesamteindruck. Und der könnte nach der Vizemeisterschaft kaum besser sein. Geradezu überschwänglich blickt der 60-Jährige auf die Abschlusstabelle, die sechs Siege und zwei Niederlagen aufweist. "Das ist das beste sportliche Resultat seit Jahrzehnten im Männerbereich." Aus Martin spricht zugleich Genugtuung, eine derartige Leistung hatten den Tennisspielern nur wenige zugetraut. Mancher sah im TCA gar einen Abstiegskandidaten.

Doch die Augsburger überzeugten, setzten ihr Budget in Punkte um. Eine Gesetzmäßigkeit des Fußballs lässt sich auf Tennis übertragen: Geld schießt nicht nur Tore, es sichert zugleich Matchpunkte. Über seinen zur Verfügung stehenden Etat möchte Martin, wie üblich in der Szene, nicht weiter sprechen. Aus dem Umfeld des Klubs ist zu hören, dass es sich um einen mittleren fünfstelligen Betrag handelt. Konkurrenten wie Ludwigshafen, Reutlingen oder Würzburg hatten teils das Doppelte zur Verfügung.

