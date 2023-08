Tennis

Tennis-Star Caroline Wozniacki will es noch mal wissen

Plus Die frühere Weltranglistenerste Wozniacki feiert bei den US Open ein Comeback. Die zweifache Mutter muss auch mit einer tückischen Autoimmunkrankheit fertig werden.

Von Jörg Allmeroth

Caroline Wozniacki war gerade 20 Jahre alt und die Nummer eins der Welt, als sie meinte, an ihrem Bild in der Öffentlichkeit müsse sich schleunigst etwas verändern. Bei den Australian Open 2011 war der damals 20-jährigen Dänin zu Ohren gekommen, ihre Pressekonferenzen seien zu fade, zu eintönig und ausgesprochen langweilig. Daraufhin startete Wozniacki in Melbourne eine seltsame PR-Offensive mit dem Ziel, mehr Schein als Sein in die Welt da draußen zu liefern.

Nach ihrem Viertelfinaleinzug berichtete Wozniacki ungefragt von einem Ausflug in einen Naturpark, bei dem sie ein verletztes Baby-Känguru entdeckt habe. Sie habe Erste Hilfe geleistet, habe einen „bösen Kratzer“ abbekommen und sich schließlich in einem Hospital behandeln lassen müssen. Zu dumm nur: An der Story stimmte rein gar nichts. Es gab kein verletztes Baby-Känguru, es gab keinen Besuch im Naturpark. Es gab nur einen Kratzer, der aber sei entstanden, so gab Wozniacki kleinlaut zu, „als ich vom Laufband gefallen bin“.

