Tennis-Teamchef Thor: "Das ist kein Untergang"

Plus Der TC Schießgraben blickt nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga Süd bereits in die Zukunft. Diese Spieler sollen dem Klub in der kommenden Spielzeit Erfolge bescheren.

Von Johannes Graf

Nach dem ersten Doppelspieltag wirkte Michael Thor, 39, noch zuversichtlich. In Würzburg hatte der TC Schießgraben seinen ersten Saisonsieg in der 2. Bundesliga Süd eingefahren, der Aufsteiger wähnte sich im Soll. Was Thor damals nicht wissen konnte: Es sollte der einzige Erfolg bleiben. Es folgten sechs Niederlagen und der direkte Abstieg in die Regionalliga. Der Teammanager und seine Mannschaft wussten, worauf sie sich eingelassen hatten. Das Endklassement verheimlicht, wie eng die Partien teils zuungunsten der Augsburger endeten. Beispielhaft stehen Duelle am letzten Spieltag gegen Meister Ludwigshafen (3:6), als Patrick Nystroem und Lukas Engelhardt erst im Match-Tiebreak unterlagen. "Irgendwann sind diese Negativerlebnisse in den Köpfen drin", betont Thor. Enttäuscht sei er, weil man "viel Herzblut und Geld" investiert habe. "Aber das ist kein Untergang." Thor hatte den TC Schießgraben als Verantwortlicher in den vergangenen Jahren von der Landesliga bis in die 2. Bundesliga geführt, nun kam der erste Dämpfer.

In den ersten Begegnungen wollten die Augsburger die nötigen Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Weil sie wussten, dass in den letzten Partien schwere Gegner warteten. Doch der Plan ging nicht auf. Einerseits, weil das Glück in den entscheidenden Momenten fehlte, andererseits, weil Thor mit personellen Problemen zu kämpfen hatte. Seine Wunschformation konnte er selten aufbieten. Die Enttäuschung Thors hielt sich in Grenzen, weil der Abstieg absehbar war. "Seit zwei, drei Wochen war klar, dass der Klassenerhalt schwierig wird."

