Tennisprofi Constantin Frantzen auf dem Weg nach Hongkong

Der Augsburger Tennisprofi Constantin Frantzen spielt in den nächsten Wochen in Hongkong, Adelaide und Melbourne.

Plus Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat sich der Augsburger auf den Weg nach Asien gemacht. Gemeinsam mit seinem Doppelpartner Hendrik Jebens aus Stuttgart geht es danach weiter zu den Australien Open.

Von Andrea Bogenreuther

Deutlich kürzer als gewöhnlich ist das Weihnachtsfest in diesem Jahr für den Augsburger Tennisprofi Constantin Frantzen ausgefallen. Schon am zweiten Weihnachtsfeiertag saß er im Zug zum Flughafen nach Frankfurt, um gemeinsam mit seinem Doppelpartner Hendrik Jebens aus Stuttgart die Reise nach Hongkong und Australien anzutreten. Vor dem Start bei den Australien Open, wo das Doppel Frantzen/Jebens erstmals startberechtigt ist, spielen die beiden noch ein ATP-Turnier der Kategorie Top 50 in Hongkong und danach eines in Adelaide, bevor ab dem 17. Januar der Einsatz beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne ansteht.

Für den Augsburger Frantzen geht damit "ein Kindheitstraum in Erfüllung", wie er sagt. Trotzdem seien Aufregung und Nervosität ungewöhnlich groß. "So angespannt war ich schon lange nicht mehr vor einer Reise", gesteht er. "Bisher war ich das Reisen nach Amerika und Kanada ja gewohnt, auch durch meine Zeit am College. Aber jetzt fliege ich erstmals in die andere Richtung der Welt. Ich war noch nie in Asien und hatte auch noch nie die Zeitumstellung dorthin. Da kommt viel Neues auf mich zu und ich bin sehr gespannt", sagt der Tennisprofi.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

