Torben Beltz neuer Chef-Bundestrainer der DTB-Spielerinnen

Der langjährige Angelique-Kerber-Coach Torben Beltz wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur neuer Chef-Bundestrainer der deutschen Tennisspielerinnen. Der 48-Jährige soll an diesem Dienstag auf einer Pressekonferenz in Oberhaching vorgestellt werden.

Beltz tritt die Nachfolge von Barbara Rittner an, deren Vertrag vom Verband im Februar nach vielen erfolgreichen Jahren nicht verlängert worden war. Danach war die wichtige Position unbesetzt geblieben. Chef-Bundestrainer der Herren ist Michael Kohlmann.

Beltz als Erfolgscoach von Kerber

Beltz feierte seine größten Erfolge als Trainer von Kerber. Der erfahrene Coach führte die langjährige deutsche Nummer eins 2016 bei den Australian Open in Melbourne zu ihrem ersten von insgesamt drei Grand-Slam-Titeln. Ebenfalls unter Beltz gewann Kerber 2016 auch bei den US Open und übernahm damals Platz eins in der Weltrangliste.

Auch bei Kerbers Comeback nach der Babypause fungierte Beltz als Coach der Kielerin. Zu Beginn des Jahres war Beltz Trainer des deutschen Teams mit Kerber und Alexander Zverev, das beim United Cup in Australien den Titel gewann. Außer mit Kerber arbeitete Beltz unter anderem auch mit der Kroatin Donna Vekic, der Britin Emma Raducanu und Anett Kontaveit aus Estland zusammen.

Deutsches Damen-Tennis in der Krise

Beim DTB soll Beltz dafür sorgen, dass nach dem Ende der Goldenen Ära von Kerber, Andrea Petkovic, Julia Görges und Sabine Lisicki wieder Talente an die internationale Spitze herangeführt werden. Aktuell stehen in Laura Siegemund (36 Jahre/Platz 83), Tatjana Maria (37/87) und Jule Niemeier (25/91) nur drei deutsche Spielerinnen unter den Top 100.

Icon Vergrößern Torben Beltz tritt beim Deutschen Tennis Bund die Nachfolge von Barbara Rittner an. Foto: Frank Molter/dpa Icon Schließen Schließen Torben Beltz tritt beim Deutschen Tennis Bund die Nachfolge von Barbara Rittner an. Foto: Frank Molter/dpa