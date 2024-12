Türkischer Profi erleidet bei Tennis-Turnier Hirnblutung

Der türkische Tennisprofi Altug Celikbilek hat während eines Turniers in Tunesien eine Hirnblutung erlitten. Das Halbfinal-Spiel gegen seinen Landsmann Yanki Erel bei einer unterklassigen Veranstaltung in Monastir sei am Samstag abgebrochen und Celikbilek ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Die Chefin der türkischen Tennisföderation, Şafak Müderrisgil, sagte, im Krankenhaus sei eine Blutung in einer wichtigen Hirnregion festgestellt und der 28-Jährige operiert worden.

Celikbilek belegt aktuell Platz 451 in der ATP-Weltrangliste. Im Februar 2022 hatte der Türke schon einmal auf Rang 154 gestanden.