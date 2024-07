Turnier in Kitzbühel: Hanfmann verliert Halbfinale

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Kitzbühel den Einzug ins Finale verpasst. Er unterlag dem Italiener Matteo Berrettini nach zwei Sätzen mit 4:6 und 4:6.

Für den 32-Jährigen wäre es das erste Finale auf der ATP Tour seit 2020 gewesen. Damals war er in Kitzbühel ins Finale eingezogen, unterlag aber dem Serben Miomir Kecmanovic. Berrettini stand 2021 bereits im Finale von Wimbledon und gewann in diesem Jahr die ATP-Turniere in Gstaad und Marrakesch. Zwischenzeitlich war er die Nummer 6 der Weltrangliste.