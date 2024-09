Brite Draper stürmt bei den US Open ins Halbfinale

Der Brite Jack Draper hat seinen starken Lauf bei den US Open fortgesetzt und steht überraschend erstmals in einem Grand-Slam-Halbfinale. Der 22-Jährige setzte sich in New York auch gegen den an Nummer zehn gesetzten Australier Alex de Minaur souverän 6:3, 7:5, 6:2 durch. Damit hat Draper im kompletten Turnierverlauf weiter noch keinen Satz abgegeben.

Der Weltranglisten-25. fordert nun den topgesetzten Jannik Sinner aus Italien oder den früheren US-Open-Sieger Daniil Medwedew aus Russland heraus. «Das schaue ich mir heute Abend definitiv an und werde es genießen», sagte Draper im Sieger-Interview auf dem Platz. Sein bislang bestes Grand-Slam-Resultat hatte er im Vorjahr mit dem Achtelfinaleinzug bei den US Open erreicht.

«Es ist großartig. Zum ersten Mal auf dem größten Platz der Welt zu spielen, ist ein Traum für mich», sagte Draper im Arthur Ashe Stadium und gab sich bescheiden: «Ich habe ein solides Match gespielt.»

In den vorigen Partien bei diesen US Open war Draper stets favorisiert gewesen - nun ließ er aber auch dem etwas höher eingeschätzten de Minaur keine Chance. In den bisherigen drei direkten Duellen hatte sich jeweils noch der Australier durchgesetzt.