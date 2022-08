Tennis

vor 37 Min.

US Open: Gojowczyk verpasst Einzug in zweite Runde

Für Tennisprofi Peter Gojowczyk hat es in der ersten Runde der US Open nicht gereicht.

Tennisprofi Peter Gojowczyk hat den Einzug in die zweite Runde der US Open in New York verpasst.

Der 33 Jahre alte Münchner musste sich in seinem Auftaktspiel beim letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres gegen den an Nummer 28 gesetzten Dänen Holger Rune mit 2:6, 4:6, 6:7 (5:7) geschlagen geben. Im Vorjahr war Gojowczyk bei dem Hartplatz-Turnier noch bis ins Achtelfinale vorgestoßen. Zuvor waren bereits Laura Siegemund gegen die Rumänin Sorana Cirstea (4:6, 4:6) und Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria, die schon am Montag gegen die griechische Weltranglistendritte Maria Sakkari eine Zweisatzniederlage kassiert hatte, in der ersten Runde ausgeschieden. (dpa)

