Venus Williams bekommt Wildcard für Cincinnati Open

Nach ihrem erfolgreichen Comeback auf der WTA-Tour kann Venus Williams schon mit der nächsten Turnier-Teilnahme planen. Die 45 Jahre alte ehemalige Weltranglistenerste bekommt für die Cincinnati Open im August eine Wildcard. Dort hatte sie 2023 ihr letztes Einzel-Match gewonnen - bis sie am Dienstag bei den DC Open in Washington bei ihrem ersten Turnier nach 16 Monaten Pause Peyton Stearns 6:3, 6:4 besiegte. Tags zuvor hatte sie bereits im Doppel gewonnen und ihr Comeback auf der WTA-Tour gegeben.

Williams, die ältere Schwester von Serena Williams, war vor einem Jahr an der Gebärmutter operiert worden. Nur eine Spielerin war bei einem Sieg auf der WTA-Tour jemals älter als sie, Martina Navratilova gewann 2004 im Alter von 47 Jahren. «Es gibt keine Grenzen für Exzellenz. Es geht darum, was in deinem Kopf vorgeht und wie viel du investieren kannst», sagte Williams nach ihrem Erstrundensieg. «Wenn du mental, physisch und emotional arbeitest, kannst du Resultate liefern. Es geht nicht darum, wie oft du hinfällst. Es geht nicht darum, wie oft du krank oder verletzt bist. Wenn du daran glaubst und arbeitest, gibt es eine Chance.»

Blick schon auf US Open gerichtet

In Washington trifft Williams nun auf die an Nummer fünf gesetzte Polin Magdalena Frech. Für die US Open im August hat sie mit ihrem Landsmann Reilly Opelka zumindest für das Mixed-Turnier gemeldet und liebäugelte zuletzt auch mit einem möglichen Start im Einzel, für den sie ebenfalls eine Wildcard benötigen würde.