Wegen Alcaraz und Sinner: Becker-Forderung an Zverev und Co.

Für Boris Becker ist die aktuelle Ausnahmestellung der Stars Carlos Alcaraz und Jannik Sinner kein besonders gutes Zeichen für das Herren-Tennis. «In der Tat gibt es momentan eine klare Dominanz von Alcaraz und Sinner gegenüber dem Rest der Spieler. Warum das so ist, verstehe ich nicht wirklich! Da muss sich jeder Spieler an die eigene Nase fassen und sich verbessern», sagte der sechsmalige Grand-Slam-Turniergewinner im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Der Spanier Alcaraz (22) und der Italiener Sinner (24) standen sich bei den vergangenen drei Grand-Slam-Finals gegenüber und führen die Weltrangliste mit großem Abstand an. Einer, der in Topform den beiden gefährlich werden könnte, ist nach Ansicht von Becker die deutsche Nummer eins Alexander Zverev (28).

«Ich persönlich würde mir sehr wünschen, dass er irgendwann einen Grand Slam gewinnt oder regelmäßig große Turniere, weil ich ihn sehr respektiere und es gut für unser Business ist», sagte Becker (57) am Rande der Vorstellung seines Buches «Inside. Gewinnen - Verlieren - Neu beginnen» in Berlin: «Ich hoffe, er findet im Herbst wieder seine Topform und wird sich für das ATP-Finale in Turin qualifizieren.»