Nadal, Federer oder Djokovic – Wer hat die meisten Grand-Slam-Titel?

Rafael Nadal, Roger Federer und Novak Djokovic bilden zusammen die Big Three im Tennis. Doch wer ist der erfolgreichste Tennis-Spieler aller Zeiten?

Am 30. Januar 2022 sorgte Rafael Nadal endgültig für seinen Legendenstatus im Tennis. "Rafa Nadal hat bei den Australian Open 2022 eine der größten Heldentaten in der Geschichte des Sports vollbracht", titelte damals die spanische Sportzeitung As: "Vor vier Monaten ging er noch an Krücken und mit dem linken Bein in Gips und an diesem Sonntag ist er bereits der Größte aller Zeiten im Männertennis, zumindest, wenn es nach der Zahl der Grand-Slam-Titel geht."

Der Spanier hat da gerade Daniil Medwedew in fünf Sätzen im Finale der Australian Open bezwungen – nach einem 0:2-Satzrückstand. Eine denkwürdige Aufholjagd, welche Nadal eine denkwürdige Marke verschaffte: Der Ausnahmesportler aus Mallorca holte den 21. Grand-Slam-Titel. Damit überholte er seine zwei ewigen Konkurrenten Roger Federer und Novak Djokovic und setzte sich – zumindest vorübergehend – die Tennis-Krone auf.

Durch den Triumph bei den French Open 2022 konnte Nadal seinen Vorsprung durch sogar noch ausbauen. Doch Djokovic zog mit dem Erfolg bei Wimbledon 2022 nach und ist wieder dran. Federer ist auch noch nicht ganz aus dem Rennen, da er seine Karriere trotz vieler Verletzungen noch nicht beendet hat.

Die Top 3 der Grand-Slam-Sieger

Platz Name Land von bis gesamt Australian Open French Open Wimbledon US Open 1. Rafael Nadal Spanien 2005 2022 22 2 14 2 4 2. Novak Djokovic Serbien 2008 2022 21 9 2 7 3 2. Roger Federer Schweiz 2003 2018 20 6 1 8 5

Im Jahr 2003 fiel mit dem Beginn der Profi-Karriere von Roger Federer unbemerkt der Startschuss für einen denkwürdigen Dreikampf in der Tennis-Welt. Es ist einzigartig, dass die drei erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten fast zur identischen Zeit spielten. Nun stehen die drei Tennis-Giganten allesamt vor dem verdienten Ruhestand. Noch ist nicht geklärt, wer dann der erfolgreichste Tennis-Spieler aller Zeiten sein wird. Klar ist, dass die Konkurrenten ein ganzes Stück hinter den "Big Three" zurückbleiben – auch Boris Becker, der erfolgreichste deutsche Tennis-Spieler aller Zeiten.

Liste mit Grand-Slam-Siegen: Die erfolgreichsten Tennis-Spieler

Platz Name Land von bis Grand-Slams 1. Rafael Nadal Spanien 2005 2022 22 2. Novak Djokovic Serbien 2008 2022 21 2. Roger Federer Schweiz 2003 2018 20 4. Pete Sampras USA 1990 2002 14 5. Roy Emerson Australien 1961 1967 12 6. Björn Borg Schweden 1974 1981 11 6. Rod Laver Australien 1960 1969 11 8. Bill Tilden USA 1920 1930 10 9. Andre Agassi USA 1992 2003 8 9. Henri Cochet Frankreich 1922 1932 8 9. Jimmy Connors USA 1974 1983 8 9. Max Décugis Frankreich 1903 1914 8 9. Ivan Lendl Tschechien 1984 1990 8 9. Fred Perry Großbritannien 1933 1936 8 9. Ken Rosewall Australien 1953 1972 8 16. William Larned USA 1902 1911 7 16. John McEnroe USA 1979 1984 7 16. John Newcombe Australien 1967 1975 7 16. William Renshaw Großbritannien 1881 1889 7 16. Richard Sears USA 1881 1887 7 16. Mats Wilander Schweden 1982 1988 7 16. René Lacoste Frankreich 1925 1928 7 23. Laurence Doherty Großbritannien 1901 1906 6 23. Boris Becker Deutschland 1985 1996 6 23. Donald Budge USA 1938 1939 6 23. Jack Crawford Australien 1932 1935 6 23. Stefan Edberg Schweden 1985 1992 6 23. Anthony Wilding Neuseeland 1906 1913 6 29. Jean Borotra Frankreich 1924 1931 5 29. Frank Sedgman Australien 1949 1952 5 29. Tony Trabert USA 1953 1955 5 32. Paul Aymé Frankreich 1897 1900 4 32. Ashley Cooper Australien 1957 1958 4 32. Jim Courier USA 1991 1993 4 32. Reginald Doherty Großbritannien 1897 1900 4 32. Lew Hoad Australien 1956 1957 4 32. Frank Parker USA 1944 1949 4 32. Manuel Santana Spanien 1961 1966 4 32. André Vacherot Frankreich 1894 1901 4 32. Guillermo Vilas Argentinien 1977 1979 4 32. Robert Wrenn USA 1893 1897 4

