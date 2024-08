Swiatek darf sich mit Bronzemedaille trösten

Nach den Tränen über die Halbfinal-Enttäuschung hat Iga Swiatek bei den Sommerspielen in Frankreich mit Bronze die erste Olympia-Medaille im Tennis für Polen gewonnen. Die Weltranglistenerste gewann das Spiel um Platz drei in Paris deutlich mit 6:2, 6:1 gegen die Slowakin Anna Schmiedlova.

Swiatek war als große Goldfavoritin in die Olympischen Spiele gestartet. Die viermalige French-Open-Siegerin scheiterte aber im Halbfinale an der Chinesin Zheng Qinwen, gegen die zuvor Angelique Kerber das letzte Match ihrer Karriere knapp verloren hatte. Zheng Qinwen spielt im Außenseiterinnen-Endspiel am Samstag gegen die Kroatin Donna Vekic um Gold.