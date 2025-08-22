Wie Alexander Zverev gegen die Müdigkeit kämpft

Der Tenniskalender ist klar strukturiert. Immer der Sonne hinterher, so lässt sich der Plan zusammenfassen. Wo es gerade warm und trocken ist, da wird im Idealfall gespielt. Das geht im Januar in Australien los und endet zumindest die Grand-Slam-Turniere betreffend jetzt in New York. Hohe Temperaturen garantiert.

Tennisspieler reisen Jahr für Jahr um die Welt, wenn sie ihren Job ernst nehmen und möglichst viele Turniere spielen. Die Belastungen sind hoch, auch wegen der meist warmen Temperaturen. Zuletzt zeigte sich das bei einigen Spielerinnen und Spielern. In Cleveland beendete die Deutsche Eva Lys das Turnier vorzeitig, weil sie erschöpft war. In Cincinnati widerfuhr gleiches zunächst Alexander Zverev, wenig später Jannik Sinner. Die Hitze forderte ihren Tribut.

Zverev hatte es im Halbfinale gegen Carlos Alcaraz heftig erwischt. Er war völlig kraftlos, der Kreislauf spielte verrückt. Bereits im Viertelfinale gegen Ben Shelton hatte Zverev geklagt: „Bei mir dreht sich alles.“ Zverev leidet zudem an Diabetes, was seine persönliche Situation bei solchen extremen Bedingungen nicht vereinfacht.

Nach Wimbledon hatte Zverev mentale Probleme

Ein paar Tage hatte Deutschlands bester Tennisspieler zuletzt Pause. Er konnte sich ein wenig erholen, verzichtete allerdings nicht auf seinen Auftritt beim neu eingeführten Mixed-Wettbewerb, der kurz vor dem Beginn der Einzelkonkurrenzen in New York angesetzt war. Zverev scheiterte bereits in Runde eins mit seiner Schweizer Partnerin Belinda Bencic. Die Strapazen des Turniers zuvor in Cincinnati waren ihm anzumerken. Zverev leistete sich viele leichte Fehler.

Der 28-Jährige erlebt eine schwierige Saison. Nach dem frühen Aus in Wimbledon hatte er von mentalen Problemen berichtet. Er hatte eine längere Pause angekündigt und überlegt, eine Therapie zu machen. Er kehrte allerdings recht schnell wieder auf die Tennisplätze dieser Welt zurück. Jetzt aber macht sein Körper Probleme.

Die Belastungen sind für Tennisspieler enorm. Weil sie sich kaum Pausen gönnen dürfen. Haben sie bei einem Turnier gut gespielt, müssen sie diese Leistung ein Jahr später bestätigen, um keine Punkte in der Weltrangliste zu verlieren. Ein Teufelskreis, der keine Schwächen zulässt. Tennisspieler hätten „einen viel zu engen Terminkalender. Und dieser ist noch verknüpft mit viel zu viel intensiven Reisezeiten“, sagte Sportwissenschaftler Ingo Froböse im Gespräch mit dem NDR.

Der Professor der Sporthochschule in Köln sagte zudem: „Es sollte Turniere geben, die weltranglistenrelevant sind. Und es sollte Turniere geben, die einfach nicht relevant sind und die man dann wirklich aussuchen könnte.“ Das würde den Spielerinnen und Spielern mehr Freiheit bei ihrer Turnierauswahl geben. Und damit womöglich die Reisestrapazen verringern.

Zverev hat noch kein Grand-Slam-Turnier gewonnen. In der Weltrangliste ist er seit Jahren im Spitzenfeld platziert, die Nummer eins aber war er noch nie. Beide Ziele stehen noch in großen Buchstaben auf seiner Liste. Sein bisher größter Erfolg war der Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio.

2020 stand Zverev dicht vor dem Triumph in New York

In New York war Zverev dem großen Triumph schon einmal ganz nahe. 2020 stand er im Finale und hatte seinen Gegner Dominic Thiem vermeintlich bereits niedergerungen. Die ersten beiden Sätze hatte Zverev gewonnen, er schien in seinem ersten Grand-Slam-Finale dem Sieg nahe. Thiem aber kämpfte, was die Kontrahenten in einen fünften Satz führte. Hier lag Zverev 5:3 vorn – um am Ende noch im Tiebreak zu verlieren. Die große Chance war vergeben, einen Titel bei einem der vier großen Turniere zu gewinnen. Seitdem rennt Zverev diesem Ziel hinterher.

Ob es ausgerechnet in diesem Jahr bei den US Open klappt, ist fraglich. Zwar sieht die Auslosung zunächst machbare Gegner vor, in Runde eins geht es für den 28-Jährigen gegen den Chilenen Alejandro Tabilo los, der nur Platz 126 der Weltrangliste belegt. Im Halbfinale könnte Zverev auf Jannik Sinner treffen. Die Erfahrungen der vergangenen Wochen und Monate aber lassen kaum den Schluss zu, dass Zverev zum Kreis der Favoriten zählt.

Dort werden sich die Dominatoren Carlos Alcaraz und Jannik Sinner wiederfinden, wenngleich Letzterer ebenfalls von körperlichen Problemen geplagt wurde. Novak Djokovic hetzt zudem seinem 25. Grand-Slam-Sieg hinterher, der Serbe gibt sich in New York betont locker. Vor dem Turnier ließ er sich beim Baseball blicken. Für den 38-Jährigen könnte es die letzte Dienstreise in die US-Metropole werden. Seit seinem Halbfinal-Aus in Wimbledon hat Djokovic kein Spiel mehr bestritten. Er wollte seinen Körper schonen. Damit ihm nicht ähnliches passiert wie Zverev oder Sinner in Cincinnati.