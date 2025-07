Wie der Wimbledon-Sieg das Leben von Becker veränderte

Der Tag, der alles veränderte, war bewölkt. Zwischen etlichen harmlosen Wolken aber schimmerte immer wieder mal der blaue Himmel durch. Perfektes Wetter. Um Erdbeeren mit Schlagsahne zu genießen, was zum Turnier in Wimbledon gehört wie der Buckingham Palace zu London. Aber auch perfekte Bedingungen für die große Tennis-Sensation.

Ein 17-Jähriger aus Deutschland steht am 7. Juli 1985 im Finale. Beim berühmtesten Tennisturnier der Welt. Trotz seines Überraschungssieges beim Vorbereitungsturnier in Queens hatte damit kaum einer gerechnet. Boris Becker heißt er, liebevoll auch Bum-Bum oder Bobbele genannt. Dieser Becker also gegen Kevin Curren. 15.000 Fans warten am Center Court, weltweit schaut eine Milliarde Menschen zu. 85 Fernsehanstalten aus 77 Ländern übertragen das Endspiel.

Becker trägt ein gestreiftes T-Shirt, darüber einen Pullunder, den er recht bald auszieht. Immer wieder muss er auch das T-Shirt im Laufe des Spiels wechseln. Becker hechtet sich auf dem Platz, die in Wimbledon traditionell weiß gehaltene Kleidung ist schnell verdreckt. Da spielt einer mit allem, was er hat. Becker schlägt gewaltig auf, nutzt seine Chancen am Netz und weiß sowohl Vor- als auch Rückhand gewinnbringend von der Grundlinie einzusetzen. Es ist eine einfache Art des Tennis‘ – aber eine effektive. Curren wird daran verzweifeln.

Kevin Curren ist gegen Becker von Beginn an nervös

Der Südafrikaner ist der Favorit. Weil er älter und erfahrener ist. Weil er schon viel auf dem Tennisplatz erlebt hat. Becker ist das egal. Unbekümmert spielt er. Mit dem großen Ziel vor Augen, der jüngste Champion beim bedeutendsten Turnier zu werden. Diesen Rekord hält er noch heute.

Curren zeigt sich von Beginn an nervös. Immer wieder misslingen dem 27-Jährigen vermeintlich leichte Schläge. Er hadert mit sich und seiner Leistung. Aber auch mit seinem Gegner, der ihn vor immer größere Probleme stellt.

Boris Becker gab keinen Ball verloren, er hechtete spektakulär über den Rasen in Wimbledon.

Auf der Tribüne sitzen die Eltern von Boris Becker. Elvira und Karl-Heinz fiebern mit. Immer wieder tuscheln sie miteinander. Sie können wohl selbst nicht glauben, was da wenige Meter von ihnen entfernt passiert. Ihr Sohn gewinnt den ersten Satz mit 6:3, den zweiten verliert er im Tiebreak. Die Wende? Becker hält dagegen. Durchgang drei entscheidet er für sich im Tiebreak, im vierten Satz ist er dominant. Am Ende steht ein 6:4 und damit der Gesamtsieg.

Boris Becker reißt die Hände in die Höhe. Auf der Tribüne greift Papa Karl-Heinz zum Fotoapparat. Bilder für die Ewigkeit. TV-Kommentator Rainer Deike sagt: „Sein Leben wird sich nun mit Sicherheit verändern.“ Wie recht er behalten sollte.

Becker hätte seine Karriere lieber früher beendet

Plötzlich war da ein Liebling der ganzen Nation. Deutschland ließ Becker nicht mehr los. Jeder Schritt wurde begutachtet, jeder Triumph genossen, jede Tragödie bemitleidet. „Das ganze Land hat mich umarmt. Das war sicherlich nett gemeint, aber man hat mich fast erdrückt und mir die Luft zum Atmen genommen. Ich war immer ein freiheitsliebender Mensch, und plötzlich war diese Freiheit weg“, sagt Becker nun in einem Interview mit dem Stern.

So triumphal dieser 7. Juli 1985 endete, so einschneidend war er für den 17-Jährigen. Aus dem Fokus der Öffentlichkeit kam er nicht mehr raus. Nicht mehr als Tennisspieler, auch nicht mehr nach seiner Karriere als Privatperson. Er blieb der 17-jährige Leimener, als der er die Weltbühne betreten hat.

Heute sagt er, dass er seine Karriere lieber mit Mitte 20 schon beendet hätte. „Ich war fertig mit dem Tennis, ich hatte jedes Grand-Slam-Turnier gewonnen bis auf Paris. Was sollte da noch kommen? Ich war leer, ich hatte keine Ziele mehr. Alles war nur noch eine Wiederholung. Es ödete mich an.“ Becker aber spielte weiter. 1996 gewann er in Australien sein letztes Grand-Slam-Turnier, seine Karriere beendete er im Juni 1999 in Wimbledon.

Boris Becker wird bald zum fünften Mal Vater

Danach wurde es nicht ruhiger um ihn. Zwei Ehen scheiterten, seine ersten Versuche als Unternehmer missrieten. Er stand in Deutschland wegen Steuerhinterziehung vor Gericht, in England geriet er ebenfalls in einen Gerichtsprozess. Ein Insolvenzverfahren begann, Becker sollte für neun Monate ins Gefängnis. Später wurde er vorzeitig von der Insel verwiesen. Noch heute darf er nicht nach England zurück, weshalb er aus Mailand das aktuelle Wimbledon-Turnier kommentieren muss.

Boris Becker und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro kommen zur Opening Night vom Tennis-Turnier Laver Cup.

Mittlerweile ist er zum dritten Mal verheiratet, mit seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro erwartet er sein fünftes Kind. „Ich habe mir wieder etwas aufgebaut, eine kleine Burg, und da kommt erst mal niemand drauf. Meine Frau Lilian ist die Burgherrin. Sie hat den Schlüssel. Sie entscheidet, wer reinkommt.“ Auf keinen Fall mehr das ganze Land – so wie nach dem 7. Juli 1985.