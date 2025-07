Wimbledon-Aus mit Tränen: Seidel verletzt sich

Das Wimbledon-Debüt von Ella Seidel ist in einem Verletzungsdrama mit Tränen geendet. Die 20-Jährige knickte in ihrer Erstrundenpartie gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro beim Stand von 3:6, 2:3 am Rande von Court 8 um und musste aufgeben.

Seidel konnte nur humpelnd und gestützt vom Platz gehen. Für sie war es die zweite Teilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier.

Vor ihr war bereits Tatjana Maria in der ersten Runde beim Rasen-Klassiker ausgeschieden. Von den vier gestarteten deutschen Tennisspielerinnen im Einzel haben Eva Lys und Laura Siegemund die nächste Runde erreicht.

Icon Vergrößern Ella Seidel musste in Wimbledon vorzeitig aufgeben. Foto: Frank Molter/dpa Icon Schließen Schließen Ella Seidel musste in Wimbledon vorzeitig aufgeben. Foto: Frank Molter/dpa