Niemeier im Viertelfinale von Cluj-Napoca

Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier hat beim Tennis-WTA-Turnier im rumänischen Cluj-Napoca das Viertelfinale erreicht.

Die 23 Jahre alte Dortmunderin gewann in der Runde der besten 16 am Mittwochabend mit 6:4, 6:4 gegen die Russin Kamilla Rachimowa. Niemeier servierte zwölf Asse und setzte sich in 103 Minuten durch.

Sie trifft bei der Hartplatzveranstaltung nun auf die Italienerin Jasmine Paolini. Niemeier ist die letzte verbliebene Deutsche in der Einzel-Konkurrenz des Turniers.

(dpa)