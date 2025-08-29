Zverev erreicht dritte Runde der US Open

Alexander Zverev ist bei den US Open in die dritte Runde eingezogen. Mit 6:4, 6:4, 6:4 gewann der Tennis-Olympiasieger von Tokio gegen den Briten Jacob Fearnley. Im dritten Satz führte Zverev bereits mit 5:1. Der Hamburger machte aber erst mit dem sechsten Matchball nach 2:28 Stunden seinen zweiten Sieg beim diesjährigen New Yorker Grand-Slam-Turnier perfekt. Im Kampf um den Achtelfinaleinzug trifft der 28-Jährige am Samstag auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime oder den russischen Profi Roman Safiullin.
Zverev folgte mit seinem Sieg dem Sauerländer Jan-Lennard Struff in die Runde der besten 32. Der 35-jährige Struff kämpft am Freitag gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe um den Einzug in die Runde der besten 16. Bei den Damen steht die Schwäbin Laura Siegemund in der dritten Runde.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden