Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten

Tennis: Zverev gewinnt Auftakt beim Masters in Cincinnati

Tennis

Zverev gewinnt Auftakt beim Masters in Cincinnati

Alexander Zverev hat sein Halbfinal-Aus in Toronto scheinbar gut verarbeitet und zieht beim letzten Turnier vor den US Open in die nächste Runde ein. Dazu braucht er gerade mal 66 Minuten.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Zverev hatte zum Auftakt in Cincinnati wenig Mühe mit Nishesh Basavareddy und steht in der dritten Runde (Archiv-Foto).
    Zverev hatte zum Auftakt in Cincinnati wenig Mühe mit Nishesh Basavareddy und steht in der dritten Runde (Archiv-Foto). Foto: Frank Gunn/The Canadian Press/AP/dpa

    Tennis-Profi Alexander Zverev ist erfolgreich in die Generalprobe vor den US Open gestartet und steht beim Masters in Cincinnati in der dritten Runde. Nach einem Freilos in Runde eins gewann der an Nummer drei gesetzte Hamburger 6:3, 6:3 gegen den US-Amerikaner Nishesh Basavareddy. Bei dem mit insgesamt rund 9,2 Millionen US-Dollar (rund 7,9 Millionen Euro) dotierten Hartplatzturnier trifft der Olympiasieger von Tokio nun auf Brandon Nakashima aus den USA.

    «Ich bin zufrieden, wie ich gespielt habe», sagte Zverev, der beim Masters in Toronto vergangene Woche im Halbfinale ausgeschieden war. «Das war ein unglückliches Ende, Matchball zu haben und trotzdem zu verlieren ist nie einfach. Aber ich freue mich auf das, was vor mir liegt.» Er hoffe auf noch einige weitere Spiele und Duelle mit den Topleuten.

    Zverev holt alle Breaks der Partie

    Zverev kontrollierte den ersten Satz und holte sich beim 3:2 das erste Break der Partie. Im ersten Match seit dem Halbfinal-Aus beim Masters in Toronto wirkte der 28-Jährige ruhig und souverän, auch wenn ein Punkt nicht in seine Richtung ging. Mit dem zweiten Break zum 6:3 machte er den Satzgewinn perfekt.

    Auch im zweiten Durchgang sorgte ein Break Zverevs für die Vorentscheidung, beim 4:2 profitierte er von leichten Fehlern seines Gegners. Basavareddy schaffte es zwar früh im zweiten Durchgang ohne einen erfolgreichen ersten Aufschlag sein Aufschlagspiel zu halten, spielte aber mehrfach aussichtslose Stoppbälle und machte Zverev damit das Leben leicht. Mit einem Ass nutzte Zverev nach nur 66 Minuten seinen zweiten Matchball.

    Zverev steht in der dritten Runde beim Masters in Cincinnati (Archiv-Foto).
    Zverev steht in der dritten Runde beim Masters in Cincinnati (Archiv-Foto). Foto: Leonardo Ramirez/eyepix via ZUMA Press Wire/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden