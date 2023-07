Zverev happy: Nach Heimsieg nun auch neuer Reisepass

Nach dem Erfolg in Hamburg ist nun auch der Start von Alexander Zverev bei den anstehenden Turnieren in Übersee gesichert - sein neuer Reisepass ist da.

Der Heimsieg beim Tennis-Turnier in Hamburg war für Alexander Zverev nicht das einzige Erfolgserlebnis. "Ich habe einen neuen Reisepass", verkündete der Olympiasieger nach seinem Finalerfolg am Sonntag gegen den Serben Laslo Djere. Zverev benötigt den Ausweis, um am Mittwoch nach Kanada fliegen. Ab dem 7. August wird er beim Masters-Turnier in Toronto spielen. Die US Open - das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison - finden vom 28. August bis zum 10. September in New York statt.

Der 26-Jährige hatte sein Reise-Dokument nach seinem Wimbledon-Auftritt auf dem Weg von London in seine Wahl-Heimat Monte-Carlo nach einer Kontrolle aus den Augen verloren und kümmerte sich um seine Familie. "Dann bin ich zurückgekommen und mein Pass war nicht mehr da", sagte Zverev. "Das heißt vielleicht, dass ihn jemand aus Versehen - hoffe ich mal - eingesteckt hat."

(dpa)