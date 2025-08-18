Zverev im Mixed-Doppel bei US Open gegen Sinner

Trotz seiner körperlichen Probleme beim Masters-Turnier in Cincinnati hat Alexander Zverev bislang noch nicht aus dem Mixed-Wettbewerb der US Open zurückgezogen. Das geht aus der Veröffentlichung der Auslosung hervor.

Demnach tritt der deutsche Tennisstar zusammen mit der Schweizerin Belinda Bencic an diesem Dienstag in der ersten Runde gegen den italienischen Weltranglistenersten Jannik Sinner und die Doppel-Spezialistin Katerina Siniakova aus Tschechien an. Auch die zweite Runde wird am Dienstag (Ortszeit) bestritten, die Halbfinals und das Finale stehen am Mittwoch auf dem Plan.

Bei der jüngsten Halbfinal-Niederlage in Cincinnati gegen den Spanier Carlos Alcaraz war Zverev körperlich an seine Grenzen gelangt. «Bei mir dreht sich alles», hatte der 28-Jährige einem zwischenzeitlich auf den Platz gerufenen Arzt berichtet.

Auch Starts von Sinner und Alcaraz fraglich

Es ist weiterhin möglich, dass Zverev kurzfristig seine Absage für den Mixed-Start bekannt gibt, um sich für den am Sonntag beginnenden Einzel-Wettbewerb zu schonen. Auch die Teilnahme von Sinner und Alcaraz (mit der Britin Emma Raducanu), die heute in Cincinnati noch das Finale bestreiten und morgen schon bei den US Open in New York im Mixed spielen müssten, gilt trotz der offiziellen Ansetzung nicht als sicher.

Insgesamt 16 Teams spielen um den Titel im gemischten Doppel. Der Wettbewerb wird erstmals unter der Woche vor dem eigentlichen Auftakt des Grand-Slam-Turniers und nur an zwei Tagen ausgetragen (19. und 20. August). Zverev und Bencic, die 2021 in Tokio jeweils Olympia-Gold gewannen und sich seit Kindertagen kennen, haben sich über ihre Positionen in der Einzel-Weltrangliste qualifiziert. Acht Plätze wurden aber auch durch Wildcards vergeben - sehr zum Ärger der Doppel-Spezialisten. Es gibt Kritik am neuen Format.

Mehr Attraktivität durch mehr Stars und mehr Geld?

Die Spiele werden mit verkürzten Sätzen absolviert und finden in den großen Stadien statt. Das Preisgeld für das Siegerteam wird auf eine Million US-Dollar erhöht. In der Regel nehmen die Topstars nicht am Mixed-Wettbewerb teil, um sich auf das Einzel zu fokussieren.