Zverev im Team Europa beim Laver Cup

Der Laver Cup mit Alexander Zverev wird im September in Berlin ausgespielt.

Der Laver Cup, ein Show-Wettbewerb im Tennis, wird erstmals in Deutschland ausgetragen. Deutschlands bester Tennisprofi will im September in Berlin mitspielen.

Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev soll wie erwartet ein Zugpferd beim diesjährigen Laver Cup in Berlin sein. Der Hamburger (26) wird wie der russische Profi Daniil Medwedew zum Team Europa um den spanischen Weltranglisten-Zweiten Carlos Alcaraz gehören, wie die Veranstalter mitteilten. Der von Roger Federer mitinitiierte Laver Cup wird in diesem Jahr erstmals in Deutschland ausgetragen und steigt vom 20. bis 22. September in Berlin. Das Format des dreitägigen Show-Turniers ähnelt dem des Ryder Cup im Golf. Es trifft ein Team Europa auf ein Team Welt. Als Teamkapitäne sind die Tennisikonen Björn Borg (Europa) und John McEnroe (Welt) dabei. (dpa)

