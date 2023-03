Zverev souverän in dritter Runde in Indian Wells

Olympiasieger Alexander Zverev hat beim Masters in Indian Wells die dritte Runde erreicht.

Der 25-Jährige aus Hamburg gewann am Freitag (Ortszeit) gegen Pedro Cachin aus Argentinien 6:3, 6:1. Im ersten Satz gab es zwei Regenunterbrechungen von insgesamt mehr als zwei Stunden, vom ersten Ballwechsel bis zum entscheidenden Punkt dauerte die Partie deswegen dreieinhalb Stunden.

"Es war eine sehr solide erste Runde für mich. Ich bin froh über das Level, das ich gespielt habe ", sagte Zverev der Deutschen Presse-Agentur.

Oscar Otte verlor

Für Zverev war es das erste Spiel bei dem mit 10,1 Millionen US-Dollar (9,48 Mio Euro) dotierten Turnier in der kalifornischen Wüste. In der ersten Runde hatte er als an Nummer zwölf gesetzter Spieler ein Freilos. In der dritten Runde trifft er entweder auf Roberto Bautista Agut aus Spanien oder den Finnen Emil Ruusuvuori.

Außer dem Olympiasieger Zverev ist aus deutscher Sicht noch Jan-Lennard Struff im Turnier, er spielt am Samstag gegen den Amerikaner Tommy Paul. Oscar Otte verlor am Freitagabend in der zweiten Runde gegen Karen Chatschanow aus Russland 3:6, 3:6 und schied aus.

(dpa)