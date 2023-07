Zverev und Co. in Davis-Cup-Relegation in Mostar auf Sand

Die deutschen Tennis-Herren spielen in der Davis-Cup-Relegation am 16.

und 17. September in Mostar auf Sand. Das gab der bosnisch-herzegowinische Tennisverband als Gastgeber bekannt.

Olympiasieger Alexander Zverev und Co. hatten Anfang Februar durch ein 2:3 in Trier gegen die Schweiz die Qualifikation für die Gruppenphase und den damit verbundenen direkten Klassenerhalt verpasst.

Deutschland geht als klarer Favorit in die Partie in Bosnien. "Egal, in welcher Konstellation wir dort antreten, sollten wir in allen fünf Begegnungen der Favorit sein", hatte Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann nach der Auslosung im Februar gesagt: "Daher kann das Ziel nur sein, sich für die Davis-Cup-Qualifiers im nächsten Jahr zu qualifizieren."

(dpa)