Zverev und Fritz beim Rasenturnier in Stuttgart

Alexander Zverev startet einen neuen Versuch: Nach seinem kurzfristigen Rückzieher beim Tennis-Turnier am Stuttgarter Weissenhof im vergangenen Sommer möchte der Weltranglisten-Zweite im nächsten Jahr bei der Traditionsveranstaltung aufschlagen. Das gaben die Veranstalter bekannt. Seine Zusage für das Turnier vom 7. bis 15. Juni 2025 gegeben hat auch der Amerikaner Taylor Fritz, der Zverev zuletzt beim ATP-Finale in Turin sowie bei den US Open und in Wimbledon ausgeschaltet hatte. Zverev hätte also die Gelegenheit zur Revanche. Weitere hochkarätige Teilnehmer beim Rasenturnier sind neben Zverev und Fritz, Frances Tiafoe (USA), Jan-Lennard Struff, Nick Kyrgios (Australien) und Gael Monfils (Frankreich).

