Zverev wieder in Top Ten der Weltrangliste

Alexander Zverev kehrt nach seinem Viertelfinaleinzug bei den US Open unter die ersten zehn Tennisspieler der Weltrangliste zurück. Sowohl bei den Herren als auch Damen gibt es Wechsel an der Spitze.

Alexander Zverev steht nach mehr als zehn Monaten wieder in der Top Ten der Tennis-Weltrangliste. Durch seinen Viertelfinaleinzug bei den US Open schob sich der Olympiasieger um zwei Plätze auf Position zehn nach vorne. Das geht aus dem Ranking hervor.

Zverev war durch seine schwere Knöchelverletzung im Sommer 2022 von seinem Top-Rang zwei abgerutscht und nach schwächeren Leistungen zwischenzeitlich auf Platz 27 zurückgefallen. Beim Grand-Slam-Turnier in New York war er vergangene Woche gegen Carlos Alcaraz aus Spanien in der Runde der besten Acht ausgeschieden.

Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen gab es einen Wechsel an der Spitze. US-Open-Sieger Novak Djokovic übernahm von Alcaraz erstmals seit Mitte Juni wieder die Nummer eins. Der 36 Jahre alte Serbe geht in seine 390. Woche auf der Top-Position und baut seinen Rekord damit weiter aus. Djokovic hatte in New York mit dem Finalsieg über den Russen Daniil Medwedew seinen 24. Grand-Slam-Titel gefeiert.

US-Open-Finalistin Aryna Sabalenka aus Belarus kletterte erstmals an die Spitze und zog an Iga Swiatek vorbei. Die Polin hatte den Top-Platz 75 Wochen lang innegehabt. Beste Deutsche bleibt Tatjana Maria nach ihrem Erstrunden-Aus bei den US Open und fällt um einen Rang auf Platz 48.

(dpa)