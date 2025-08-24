ATP-Sieger Cedrik-Marcel Stebe: Der erste Dank geht an die Mutter

Der erste Dank von Tennisprofi Cedrik-Marcel Stebe ging an die Mutter: „Normalerweise wäre ich jetzt hier alleine gewesen, aber sie hat mich unterstützt. Es ist schön, wenn jemand dabei ist und man abends nicht alleine essen gehen muss. Es hat mich gefreut, dass du da warst“, gab der Sieger des ATP-Challenger-Turniers in Augsburg Einblick in sein Seelenleben. Denn ein Familienmitglied bei sich zu haben, als er bei den Schwaben Open by Great2Stay seine lange Leidenszeit mit einem furiosen Turniersieg abhaken konnte, bedeutete dem ehemaligen Daviscup-Spieler viel. Der 34-Jährige hatte sich mit seinem hochpräzisen Spiel nicht nur im Finale beim 6:3, 6:3-Sieg gegen den Schweizer Alexander Ritschard wieder im Vollbesitz seiner Kräfte gezeigt, sondern auch während der ganzen Turnierwoche über auf der Anlage des Tennisclubs Augsburg (TCA).

Trotzdem räumte Cedrik-Marcel Stebe nach der feierlichen Siegerehrung auf dem Center Court ein, dass ein solches Endspiel für ihn noch nicht wieder Routine ist. „Ich war definitiv ein bisschen nervös, weil es schon eine Weile her ist, dass ich zum letzten Mal in einem Finale auf der Challenger-Tour gestanden bin. Auch wenn ich dieses Jahr schon das Future-Turnier in Kamen gewonnen habe. Hier war es nochmal eine höhere Kategorie. Auch wenn man das schon häufiger erlebt hat, ist es immer wieder aufregend. Dafür macht man den Sport. Weil man ihn liebt. Für diese Momente lebt man dann auch“.

Der zehnte Titel für Tennisprofi Stebe auf der Challenger-Tour

29 Starts bei Grand-Slam-Turnieren hat Cedrik-Marcel Stebe in seiner sportlichen Karriere bisher absolviert. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere befand er sich 2012. In diesem Jahr besiegelte er am Hamburger Rothenbaum den Daviscup-Sieg der deutschen Mannschaft gegen Australien mit einem Matchgewinn gegen den ehemaligen Weltranglistenersten Lleyton Hewitt und wurde als Nummer 71 der Weltrangliste geführt. Doch die vergangenen drei Jahre plagten ihn Verletzungen.

Erst Anfang 2025 kehrte der Linkshänder aus Mühlacker bei Bregenz auf die Challenger-Tour zurück, wo er nun seinen zehnten Titel gewann. Dazu der erste in Deutschland, ein „Meilenstein“, der ihn besonders freute. Auch in der Weltrangliste dürfte der bisher an Nummer 660 geführte Stebe einen deutlichen Sprung nach vorne in Richtung 450 machen. Eine Tatsache, die ihm Anlass zur Hoffnung gibt, noch einmal auf die ganz große Tennisbühne zurückzukehren. „Es ist nichts garantiert im Leben. Vor zwei Jahren war ich mir nicht sicher, ob ich das hier überhaupt noch einmal schaffe. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass es nochmal geklappt hat“, zeigte sich der Sieger dankbar über sein gelungenes Comeback.

Cedrik-Marcel Stebe profitiert von seinem präzisen Grundlinienspiel

Im Finale gegen Alexander Ritschard zeigte Stebe eindrucksvoll, warum er einstmals zu Deutschlands besten Tennisprofis gehörte. Nach anfänglicher Nervosität, die sich darin zeigte, dass beide Finalisten ihre ersten Aufschlagsspiele verloren, fand er schneller zu seinem Rhythmus. Stebe dirigierte das Match mit zunehmender Souveränität von der Grundlinie aus, um dann zum richtigen Moment mit teils überragend platzierten Longlinebällen zu punkten. Auf nahezu jede Attacke des Schweizers gelang ihm der richtige Return. Ritschard hingegen musste ausgerechnet im Finale seinem anspruchsvollen Turnierprogramm Tribut zollen. „Ich war ein bisschen durch. Ich musste vier Sätze zwei Tage hintereinander spielen“, sagte Ritschard bei der Siegerehrung und gestand mit einem Schmunzeln dem 34-jährigen Sieger: „Glückwunsch an Cedrik, du hast mich nicht atmen lassen und das ist ein bisschen fies. Denn ich bin auch schon 31 Jahre alt.“

Von Augsburg aus ging es für die meisten der europäischen Profis gleich weiter nach Italien. Dort steht das ATP-Challenger-Turnier in Como an, ein Turnier der nächsthöheren Kategorie 75, bei dem Cedrik-Marcel Stebe erneut angreifen will. Nach Augsburg würde er auch im nächsten Jahr gern wieder zurückkommen, weil er sich hier richtig wohlgefühlt habe, betonte der Sieger vor seinem begeisterten Finalpublikum noch – nur, um nach einem kurzen Moment des Innehaltens doch noch anzufügen. „Beziehungsweise lieber nicht wiederzukommen, denn ich würde mich freuen, wenn ich nächstes Jahr die US-Open-Qualifikation spielen könnte.“

Challenger-Turnier beim TC Augsburg wird auch 2026 stattfinden

In diesem Fall würden ihm die Organisatoren der Schwaben Open um Turnierdirektor Hans Rußwurm und TCA-Vizepräsidentin Maja Braunwalder sicher verzeihen, wenn er bei der nächsten Auflage im Sommer 2026 fehlen würde. Zudem man in Augsburg ohnehin schon sehr glücklich ist, dieses hochklassige internationale Turnier auf alle Fälle die nächsten zwei Jahre weiterführen zu können. Ein Fakt, der ohne den Namensgeber, der Hotelkette Great2stay, und unzähligen weiteren Förderern, Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern nicht möglich sei, wie Rußwurm bei der Siegerehrung betonte. Dank deren Zusagen aber werde es auch im nächsten Jahr wieder ein ATP-Challenger-Turnier der Kategorie 50 beim TCA geben.