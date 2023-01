Testspiel Borussia Dortmund - FC Basel live im TV und Stream - auch Free-TV?

Testspiel Borussia Dortmund gegen FC Basel: Alle Infos zur Live-Übertragung im TV oder Stream sowie rund um das Spiel finden Sie bei uns.

Bis zum 22. Januar, wenn der BVB mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg wieder in die Bundesliga startet, stehen für Borussia Dortmund noch einige Trainingstage im spanischen Nobelort Marbella an. Dazu gehört auch ein Testspiel gegen den schweizerischen Verein FC Basel.

Aus der Sicht des BVB lief der Auftakt des neuen Jahres recht geschmeidig. Die Borussen konnten ihr erstes Testspiel 2023 gegen Fortuna Düsseldorf mit 5:1 für sich entscheiden. Hinzu kam, dass Sebastian Haller nach seiner Tumorerkrankung zum ersten Mal wieder ein Spiel für die Borussia abliefern durfte.

Fortuna machte es den BVB-Männern natürlich nicht unbedingt besonders schwer. Am Freitag wartet mit dem FC Basel ein vermutlich deutlich dickeres Kaliber auf die Kicker aus Dortmund. Der Test hat übrigens eine kleine Besonderheit: Die Spieldauer gegen den Schweizer Spitzenclub beträgt außergewöhnliche viermal 30 Minuten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Borussia Dortmund - FC Basel: Das Stadion hat schon weltberühmte Show-Größen gesehen

Der Ort des Geschehens heißt mit vollem Namen "Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas". Dabei handelt es sich um Fußballstadion mit Leichtathletikanlage in der spanischen Stadt Marbella, die im Süden des Landes in der autonomen Gemeinschaft Andalusien liegt. Es ist die Heimspielstätte des Fußballvereins Marbella FC. Insgesamt bietet es 7300 Zuschauern Platz. Am 23. Februar 2019 wurde die Anlage nach dem lokalen Fußball-Helden Antonio Lorenzo Cuevas benannt. Zwischen 2004 und 2017 wurde dort siebenmal der Marbella Cup ausgetragen - ein Einladungsturnier für Vereinsmannschaften.

Kleine Fußnote außerhalb des Fußball-Tunnels: Am 5. August 1986 hatte die Band Queen im Estadio Municipal einen Auftritt im Rahmen ihrer "Magic Tour". Das war zugleich der vorletzte Auftritt von Musik-Legende Freddie Mercury bei einem Konzert. Und noch mehr Promis sind hier aufgetreten: Genau zwei Jahre nach Queen absolvierte hier auch Michael Jackson einen Auftritt bei seiner "Bad World Tour". Außerdem gab kein Geringerer als Prince seine Visitenkarte hier ab: Er hatte im Juli 1990 einen Auftritt bei seiner "Nude Tour". Man mag sich darüber wundern, dass derartige Weltstars in einem so kleinen Stadion auftreten, aber das dürfte wohl eher dem Glamour der Promi-Metropole Marbella geschuldet sein als dem Ruhm der Arena.

Borussia Dortmund vs. FC Basel: Spiel-Übertragung im TV und Livestream

Hier die Fakten und Zahlen zum Testspiel BVB vs. Basel im Überblick:

Lesen Sie dazu auch

Datum: Freitag, 13. Januar 2023

Freitag, 13. Januar 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Stadion: Estadio Municipal de Marbella ( Spanien )

Estadio Municipal de ( ) Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im kostenlosen Live-Stream: BVB-TV-Stream

BVB-TV-Stream Übertragung im kostenpflichtigen TV und Stream: Sky Sport News, Sky-Go-App

Borussia Dortmund - FC Basel: Die Bilanz der beiden Teams

Der BVB und der FC Basel sind sich bisher noch nie auf dem grünen Rasen gegenübergestanden. Vielleicht helfen ja diese Daten für eine Prognose? Wir verdanken sie den Kollegen vom kicker.