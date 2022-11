Letztes Testspiel gegen den Oman: "Alles andere als im WM-Modus"

Der letzte Test vor der WM 2022 lief nicht ganz nach Plan. Mit einem späten Treffer verhinderte Niclas Füllkrug eine Nullnummer der deutschen Nationalmannschaft gegen den Oman. Die Pressestimmen.

Die Generalprobe vor der WM 2022 in Katar lief für die deutsche Nationalmannschaft am Mittwoch wohl nicht ganz nach Plan. Bundestrainer Hansi Flick nutzte die Partie gegen den Oman für personelle Experimente. Doch die zweite Reihe des DFB-Teams konnte sich bei dem 1:0 (0:0) kaum empfehlen. Für das erlösende späte Tor sorgte in der 80. Minute Debütant Niclas Füllkrug.

Flick hatte bei dem Testspiel auf Stammkräfte wie Jamal Musiala, Serge Gnabry und Niklas Süle wie auch auf ein Comeback von Rio-Held Mario Götze verzichtet. Statt einem WM-Rhythmus ging es für den Bundestrainer im gut gefüllten Sultan-Kabus-Stadion von Maskat um letzte Erkenntnisse. Und die fielen trotz des späten Siegtreffers überwiegend negativ aus.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa Exklusiv

Pressestimmen zum Testspiel von Deutschland im Oman

"Der deutschen Nationalmannschaft ist beim letzten Testspiel vor der anstehenden WM ein knapper Sieg gelungen. Beim 1:0 gegen den Oman verhinderte die DFB-Elf gerade noch so eine Blamage." - kicker

"Keine überzeugende WM-Generalprobe! Beim knappen 1:0-Sieg gegen den Oman hinterlässt sowohl die Defensive als auch die Offensive von Hansi Flick Zweifel. Bester Deutscher: Niclas Füllkrug." - Sport1

"Deutschland müht sich bei der Generalprobe vor der WM 2022 in Katar zu einem 1:0 (0:0) im Oman. Bundestrainer Hansi Flick verzichtet dabei auf einige vermeintliche Stammkräfte. Bis auf Werder-Stürmer Niclas Füllkrug kann sich in deren Abwesenheit aber niemand empfehlen. Die Zeit, um die klar erkennbaren Abstimmungsprobleme zu lösen, wird knapp. Alles schreit nach dem eingespielten Bayern-Block." - Eurosport

"Der Bremer Stürmer schoss am Mittwochabend (16.11.2022) in der 80. Minute das Tor des Abends in Omans Hauptstadt Maskat. Der späte Treffer konnte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die ausgelaugt wirkende deutsche Mannschaft alles andere als im WM-Modus präsentierte." - Sportschau

Lesen Sie dazu auch

"Ausgerechnet Werder-Stürmer Niclas Füllkrug (29) rettet Deutschland bei seinem ersten Länderspiel vor einer Super-Blamage, schießt das einzige Tor beim 1:0 gegen den Oman. Aber: Das war sonst fast nur Oma-Fußball gegen den Oman, die Nummer 75 der Weltrangliste. Da muss bei unserem WM-Start am Mittwoch gegen Japan viel mehr kommen!" - Bild

"Beim letzten Testspiel vor der WM spielte Deutschland erschreckend schwach. Der 17-jährige Youssoufa Moukoko traf bei seinem Debüt nur den Pfosten und wurde für Niclas Füllkrug ausgewechselt. Der machte es besser." - Spiegel

"Die DFB-Elf gewinnt dank eines Tores von Niclas Füllkrug 1:0 in Oman. Weil Hansi Flick auf seine beste Elf verzichtet, hat der WM-Test begrenzte Aussagekraft - und trotzdem können dem Bundestrainer viele Dinge nicht gefallen haben." - Süddeutsche Zeitung

"Die deutsche Nationalmannschaft wollte sich im letzten Test vor Beginn der WM in Katar Selbstvertrauen holen. Doch bei der Generalprobe gegen das Team des Omans in Maskat kamen eher Zweifel auf. Die DFB-Elf spielte ohne Ideen und Esprit." - Welt