Bei uns sehen Sie das Testspiel des FCA am Samstag live im Stream

Der FC Augsburg ist in sein Abenteuer Südafrika gestartet: Zwei Wochen lang bereitet sich der Bundesligist in Mbombela auf die neue Saison vor. Auch zwei Testspiele stehen in dieser Zeit für die Mannschaft von Trainer Jess Thorup an: Am Samstag, 20. Juli, geht es gegen den Rekordmeister aus Tansania, den Young Africans SC. Die Augsburger Allgemeine überträgt das Spiel in Zusammenarbeit mit dem FC Augsburg um 15 Uhr live als kostenlosen Stream in diesem Artikel. Der Kommentar zum Stream kommt ebenfalls vom FC Augsburg.

Der Young Africans SC aus Tansania ist in seiner Heimat kein unbeschriebenes Blatt, sondern der Rekordchampion des Landes - gewissermaßen also der FC Bayern aus Tansansania. Dennoch sollte der FC Augsburg, der mit einem 3:0 gegen den TSV Schwaben Augsburg am vergangenen Samstag in die Vorbereitung gestartet ist, auch gegen Young Africans SC klarer Favorit sein.

Das Testspiel des FC Augsburg gegen Young Africans SC bei uns kostenfrei im Livestream

Letztlich ist der Besuch des FC Augsburg in Südafrika aber auch eine Werbetour, die von der Deutsche Fußball-Liga (DFL) forciert wurde. Ein Beitrag zur internationalen Vermarktung der Bundesliga soll auf diese Weise geleistet werden. Ein deutlicher Hinweis darauf: Auf dem bunten Logo mit südafrikanischem Motiv, das während der Reise verwendet wird und von einer örtlichen Künstlerin entworfen wurde, prangt links oben im Eck das DFL-Zeichen.

Eine Woche später, am Samstag, 27. Juli, dürfte es dann schon etwas schwieriger werden, wenn im Testspiel der südafrikanische Erstligist TS Galaxy FC wartet. Auch dieses Spiel überträgt die Augsburger Allgemeine kostenlos in voller Länge. Echte Härtetests vor der Bundesliga-Saison warten dann am 3. August mit der Partie gegen Leicester City und am 10. August gegen den französischen Top-Klub Olympique Marseille. Letzteres Spiel überträgt die Augsburger Allgemeine ebenfalls.

Wieder eine Woche später, am Sonntag, 18. August, beginnt für den FC Augsburg die Pflichtspielsaison mit dem Pokalspiel bei Viktoria Berlin. Rein nominell sollte das Team aus der Regionalliga Nordost keine große Hürde darstellen, aber die Erinnerungen an das peinliche Erstrunden-Pokalaus im vergangenen Jahr in Unterhaching dürften bei diesem Auftritt noch mitschwingen. Am 24. August steht gegen Werder Bremen der Start in die neue Bundesliga-Saison an - idealerweise hat der FC Augsburg in Südafrika die Grundlage für einen erfolgreichen Start in die neue Ligasaison geschaffen.