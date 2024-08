Bundesliga-Vorbereitung beim BVB 2024: Testspiel-Übertragung und Trainingslager

Der Bundesliga-Auftakt steht vor der Tür. Am 23. August 2024 ist es so weit, das erste Spiel der Saison 24/25 wird angepfiffen. Um sich auch diese Saison auf die zahlreichen Spiele vorzubereiten, wird der BVB einige Testspiele und zwei Trainingslager absolvieren.

Nicht nur die Mannschaft muss sich auch in dieser Saison wieder auf die Probe stellen, sondern auch der kürzlich eingestellte Trainer Nuri Sahin. Nachdem das Team in der letzten Saison Platz 5 der Tabelle belegt hat, soll es dieses Jahr wieder an die Spitze gehen.

Wie sieht also die Vorbereitung auf die kommende Saison aus? Welche Testspiele werden absolviert? Wohin geht es ins Trainingslager? Wann und wo können Sie die Spiele verfolgen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere Informationen finden Sie hier.

Bundesliga-Saison 2024/25: Die Trainingslager von Borussia Dortmund im Sommer

Um nach der Sommerpause wieder auf das erwünschte Niveau zu kommen und den Kader in der neuen Konstellation zu testen, gibt es diesen Sommer sogar zwei Trainingslager-Ausflüge für den BVB. Zunächst findet vom 19. - 25. Juli 2024 die Reise nach Asien statt. Dort absolviert das Team im Rahmen des Trainingslagers ein Testspiel in Thailand gegen den BC Pathum United FC und später dann ein Weiteres in Japan gegen den Cerezo Osaka.

Nur ein paar Tage später geht es dann weiter. Vom 1. - 9. August kehrt die Mannschaft nach Bad Ragaz in der Schweiz ein. Für viele sollte dieser Ort bereits bekannt sein, da der BVB dort schon des Öfteren im Rahmen des Trainingslagers zu Gast war. Auch hier findet dann ein weiteres Testspiel statt. Dabei trifft der BVB auf den FC Villarreal.

Testspiele des BVB im Sommer 2024: Saison-Vorbereitung für die Bundesliga

Der Auftakt für eine Reihe von Testspielen für den BVB fand bereits Anfang Juli 2024 statt. Am 1. Juli durften sich die Amateurfußballer der DEW21-Mannschaft im Montanhydraulikstadion gegen die Profis unter Beweis stellen. Bei einem Endergebnis von 7:1 für den BVB, hat das Team das Spiel deutlich für sich entschieden. Sollten Sie die Partie verpasst haben, können Sie es auf YouTube in voller Länge ansehen. Im Juli und August finden bis zum Start der neuen Saison weitere Testspiele statt.

Dortmund-Testspiele 2024: Termine vor der Bundesliga-Saison 2024/25

Um einen Überblick der kommenden Testspiele des BVB zu bekommen, haben wir hier eine Übersicht mit den bekannten Terminen für Sie zusammengestellt:

17. Juli 2024, 18 Uhr: Testspiel gegen Erzgebirge Aue, kostenlos bei skysport.de

21. Juli 2024, 15 Uhr: Testspiel gegen BG Pathum United FC, kostenlos bei DAZN

24. Juli 2024, 12.15 Uhr: Testspiel gegen Cerezo Osaka, kostenlos bei DAZN

6. August 2024, 18.30 Uhr: Testspiel gegen FC Villarreal

10. August 2024, 17 Uhr: Testspiel gegen Aston Villa

17. August 2024, 18 Uhr: DFB-Pokal gegen 1. FC Phönix Lübeck

BVB Testspiele Sommer 2024: Übertragung im TV oder Stream?

Für die Dortmund-Fans, die nach der EM noch nicht genug vom Fußball haben und die Zeit bis zum Bundesliga-Start überbrücken möchten, gibt es gute Neuigkeiten: Die Testspiele von Borussia Dortmund werden im TV übertragen. Hier verraten wir Ihnen, wo Sie die Testspiele streamen können.

Die kommenden Testspiele des BVB werden wie gewohnt übertragen und können live vor dem TV verfolgt werden. Falls Sie nicht über ein kostenpflichtiges Sky-Sport-Abo verfügen, gibt es eine kostenlose Alternative. Denn die Testspiele des BVB gibt es zum Teil kostenlos bei Sky oder DAZN zu sehen. Einige Spiele werden auch im Anschluss auf der YouTube Seite des Vereins veröffentlicht und können im Nachhinein im Re-Live angesehen werden. Alternativ veröffentlicht der Verein auch Spiele auf der eigenen Homepage.