Testspiele des FC Bayern 2024: Termine, Übertragung & Trainingslager

Bevor die Saison des FC Bayern München beginnt, stehen einige Testspiele für das Team von Trainer Vincent Kompany an. Er hat nach einer dreimonatigen Suche des Vereins den Vertrag beim FC Bayern unterschrieben und startet jetzt mit seinem Team in die neue Saison. Zuvor hatte Thomas Tuchel das Team ein Jahr lang trainiert. Neben dem neuen Trainer gibt es auch einige Neuzugänge im Kader. Zu dem Team stoßen unter anderem die Youngsters Gabriel Vidovic und Javier Fernandez. Das Team muss sich jetzt also in der Vorbereitung neu aufeinander einstellen. Die Testspiele dürften eine gute Bewährungsprobe für den FC Bayern München sein. Hier finden Sie alle Infos zu den Testspielen, der Übertragung und dem Trainingslager.

Testspiele FC Bayern 2024: Termine

Der Pflichtspielauftakt für den FC Bayern München ist am 16. August 2024. Im DFB-Pokal geht es gegen den SSV Ulm 1846. Das erste Bundesligaspiel steht dann am 24. August 2024 gegen den VfL Wolfsburg an. Der Trainingsstart für die Sommervorbereitung war am 15. Juli 2024. Los ging es da erst einmal mit einer Leistungsdiagnostik für die Spieler. Am 24. Juli wird dann das erste von vier Trainingsspielen ausgetragen. Während dieses noch auf dem Sportplatz in Birkenmoos stattfindet, geht es für die Mannschaft am 3. August sogar nach Seoul in Südkorea. Dort spielen sie gegen Tottenham Hotspur. Das Rückspiel wird in London im Tottenham Hotspur Stadion ausgetragen.

Mittwoch, 24. Juli 2024, 18. 30 Uhr: FC Rottach-Egern - FC Bayern München (Sportplatz Birkenmoos, Rottach-Egern)

Sonntag, 28. Juli 2024, 15.30 Uhr: 1. FC Düren - FC Bayern München (Karl-Knipprath-Stadion, Jülich)

Samstag, 3. August 2024, 13 Uhr: FC Bayern München - Tottenham Hotspur (Seoul World Cup Stadion)

Samstag, 10. August 2024, 18.30 Uhr: Tottenham Hotspur - FC Bayern München (Tottenham Hotspur Stadion, London)

Testspiele FC Bayern 2024: Übertragung im TV und Stream

In den letzten Jahren hat Sky immer wieder einige der Testspiele des FC Bayern im TV und Stream übertragen. Zwar überträgt der Sender erneut Testspiele der Bundesliga und 2. Liga live bei Sky , die Testspiele des FC Bayern sind hier jedoch aktuell nicht aufgelistet. Interessierte müssen jedoch trotzdem nicht komplett auf eine Übertragung verzichten. Auf FC Bayern TV kann man alle Testspiele live verfolgen.

Trainingslager des FC Bayern 2024

Nach dem regulären Trainingsstart am 15. Juli hat der FC Bayern zwei Trainingslager geplant. Für das erste Trainingslager reist das Team vom 22. bis zum 25. Juli 2024 an den Tegernsee in Bayern. Nach zwei Testspielen fliegt die Mannschaft dann nach Südkorea. Vom 31. Juli 2024 bis zum 5. August 2024 findet dann hier das zweite Trainingslager statt.

In der Trainingsvorbereitung gibt es außerdem drei öffentliche Trainingseinheiten. Bei der ersten dürfen nur öffentliche Medien vor Ort sein. Bei zwei weiteren Terminen dürfen dann auch Fans zuschauen. Übertagen werden die Trainingseinheiten ebenfalls bei FC Bayern TV:

Mittwoch, 17. Juli 2024, 15.30 Uhr, an der Säbener Straße (die ersten 15 Minuten öffentlich für Medien)

Samstag, 20. Juli 2024, 11.15 Uhr, öffentliches Training vor Fans an der Säbener Straße

Montag, 22. Juli 2024, 18 Uhr, öffentliches Training vor Fans in Rottach-Egern

(lob)