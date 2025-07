Ein Bild, das 870 Euro kostet: So teuer können Urheberrechtsverletzungen für Vereine werden

Es war einer der Höhepunkte der Neuburger Donaunixen: Bei der Schwimm-WM 2009 in Rom gehörte eine Athletin des Vereins zum deutschen Synchronschwimmteam. Für die kleine Abteilung, die an den TSV Neuburg angegliedert ist, war es Grund zum Stolz. Barbara Rauscher, die die Abteilung 1973 gegründet hat, stellte einen Zeitungsartikel dazu auf die Homepage der Abteilung – zusammen mit einem Bild, das ein Fotograf der Deutschen Presseagentur (dpa) von den Wettkämpfen aufgenommen hatte. Vor kurzem, also 16 Jahre später, bekam die 76-Jährige deswegen Post. Der Absender war eine von der dpa beauftragte Anwaltskanzlei. Der Inhalt des Schreibens: Wegen eines Verstoßes gegen das Urheberrecht wird ein Gesamtbetrag von 869,03 Euro angemahnt. Der reine Streitwert liegt bei 380 Euro, dazu kommen alleine knapp 240 Euro an Zinsen dazu.

Für Barbara Rauscher ist es ein Schock: „Ich habe das nicht in böser Absicht getan. Im Leben hätte ich nicht dran gedacht, dass das solche Konsequenzen haben könnte.“ Ihre Erklärung klingt nachvollziehbar: „Wir waren als Verein einfach so stolz, dass wir jemanden bei so einem Ereignis dabei haben.“ Für Rauscher sind die Donaunixen eine Lebensaufgabe: Nach ihrer Gründung leitet die Neuburgerin sie immer noch, brachte zahlreiche Talente und Erfolge heraus. 2008 erhielt sie für ihre Leistungen das Bundesverdienstkreuz. Das entsprechende Bild habe sie gleich von der Homepage entfernt.

Immer wieder werden Privatpersonen und Vereine wegen Bildern abgemahnt

Rauscher ist aber beileibe nicht alleine mit ihrem Missgeschick: Immer wieder wurden zuletzt Fälle publik, in denen Privatleute oder Sportvereine Agenturbilder von Sportereignissen auf ihren Webseiten verwendet haben, ohne den Urheber zu befragen. Nach Ansicht von Experten spielt dabei der Einsatz von Künstlicher Intelligenz eine große Rolle: Mit der KI können Urheberrechtsverletzungen nun leichter aufgespürt werden. Das BR-Magazin Quer etwa berichtete von einem Fall, bei dem ein Facebook-User ein Bild vom Gewinn der Fußball-WM 2014 auf seine Seite gestellt hat. Das Bild schlummerte über zehn Jahre auf dem Account des Mannes – bis auch bei ihm eine Rechnung eintrudelte. Hierbei ging es sogar um 4000 Euro. Weil der Mann freischaffender Künstler ist und das Bild über diese Seite vertrieben ist, liegt nach Einschätzung der Kanzlei ein gewerblicher Hintergrund vor.

Oft sind es zuletzt aber Vereine gewesen, denen es ähnlich wie Barbara Rauscher ging: Eine Abteilung oder eine Einzelsportlerin hat eine Sternstunde, überregionale Bildagenturen berichten darüber – und eines der dabei entstandenen Fotos landet auf der Homepage des Vereins, ohne dass der Urheber des Bildes dazu befragt wurde. Die dpa sagt auf Anfrage unserer Redaktion: „Die Lizenzierung von Bildern stellt sicher, dass die Produktion hochwertiger journalistischer Inhalte eine Zukunft hat. Im Internet und in sozialen Medien gilt es natürlich ebenso, dass für die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Bildern die Rechte erworben werden müssen. Dies passiert leider in sehr vielen Fällen nicht.“ Dass Bilder, die schon länger im Netz stehen, erst jetzt gefunden würden, hänge, so die dpa, mit den technischen Möglichkeiten der Auffindbarkeit der Bilder zusammen. „Am Umstand, dass eine Rechteverletzung vorliegt, ändert dies nichts. Die Grundlage unserer Schadensersatzforderung sind die gesetzlichen Regelungen (auch zur Zinsberechnung) auf Basis der marktüblichen Vergütungen für Bildnutzungsrechte, wie sie von der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing jedes Jahr publiziert werden.“

Rechtsberatung: Der BLSV hat eine Beratungsstelle eingerichtet

Beim Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) trudeln zuletzt immer mehr derartiger Fälle ein. Wie viele es aktuell sind – dazu vermag der Verband nichts sagen, weil keine Statistik geführt wird. Klar sei aber auch, so ein Verbandssprecher, dass die Dunkelziffer nochmals höher sei als die der Mitglieder, die sich melden. Der BLSV bietet eine Rechtsberatung an betroffene Vereine an, die unter service@blsv.de erreichbar ist.

Sonderlich viel Aussicht auf Erfolg haben die meisten dieser Fälle aber nicht: Denn die Urheberrechtsverletzung ist meist unstrittig. Das sieht auch Dr. Christian Heinze so. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Gewerblichen Rechtsschutz und Digitalisierung an der Universität Köln und sagt: „Grundsätzlich ist die Forderung gerechtfertigt.“ Dass das Bild in diesem Fall vor 16 Jahren auf die Homepage gestellt wurde, sei kein Grund für eine Art von Verjährung, im Gegenteil: „Es handelt sich um einen Urheberrechtsverstoß. Dieser verjährt bei der Unterlassung erst, wenn der Verstoß beendet ist, beim Schadensersatz für Lizenzgebühren in zehn Jahren nach der Verletzungshandlung.“ Gewissermaßen ist das Bild sozusagen eine 16 Jahre andauernde, permanente Urheberrechtsverletzung gewesen.

Wenn Vereine ein Bild auf ihrer Homepage verwenden wollen, sei es wichtig, die Rechte daran übertragen zu bekommen, so Heinze. Ansonsten gebe es auch die Möglichkeit, eine Verlinkung auf das Bild zu setzen - etwa zu einem Artikel, in dem das Bild verwendet ist. Dass Zinsen verlangt werden, mag überraschen - schließlich kam ja keine Mahnung. „Rechtlich ist das diskutabel, wobei nicht selten zu hohe Zinsen verlangt werden. Je nach Höhe der Forderung sollten Vereine überlegen, ob sie einen Anwalt mit der Prüfung beauftragen.“ Generell rät Heinze dazu, sich abzusichern, wenn gezahlt wird: „Dann sollte man sich aber bestätigen lassen, dass damit sämtliche Ansprüche erledigt sind. Wenn die Abgabe einer vertragsstrafebewehrten Unterlassungserklärung gefordert wird, sollte man vorsichtig sein, weil dies bei Folgeverstoß hohe Kosten zur Folge haben kann. Hier empfiehlt sich der Gang zum Anwalt.“

Auch Barbara Rauscher und die Donaunixen werden wohl nicht umhinkommen, für das Bild nachträglich zahlen zu müssen. Immerhin: Rund 200 Euro Nachlass konnte sie nachverhandeln. Ein bitterer Nachgeschmack wird dennoch bleiben.