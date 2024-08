Teutonia 05 Ottensen - SV Darmstadt 98 im TV und Stream: Termin und Übertragung des DFB-Pokals 24/25

Teutonia 05 Ottensen ist ein Verein aus Hamburg, genauer aus dem Stadtteil Ottensen im Bezirk Altona. Momentan spielt die Mannschaft in der Regionalliga Nord. In den vergangenen Jahren schaffte es der FC Teutonia dreimal den Landespokal-Hamburg zu gewinnen. Beim Wettbewerb um den DFB-Pokal nehmen die Hamburger nun zum dritten Mal teil. In den zwei Saisons zuvor traf das Team auf starke Gegner der ersten Liga, nun muss sich Trainer Nabil Toumi sein Team dem Absteiger Darmstadt stellen.

Der SV Darmstadt 98 aus der gleichnamigen Stadt in Hessen spielt derzeit in der zweiten Liga. Letzte Saison schafften die Lilien den Aufstieg in die erste Liga, konnten sich dort aber nur eine Spielzeit halten. Neben dem DFB-Pokal spielte das Team schon zahlreiche andere Wettbewerbe und gewann dabei unter anderem sechsmal den Landespokal-Hessen und zweimal wurden sie Deutscher Zweitligameister. Nun geht es unter Trainer Torsten Lieberknecht wieder in eine neue Runde des DFB-Pokals.

Wann findet das Spielt statt? Wo wird es im TV und Stream übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen können Sie hier nachlesen.

Teutonia 05 Ottensen gegen SV Darmstadt 98: Termin und Anpfiff

Der Spielplan des DFB-Pokals 24/25 verrät, dass das Match am 18. August 2024 ausgetragen wird, also einen Tag nach dem offiziellen Start des Wettbewerbs. Für den SV Darmstadt hat zu diesem Zeitpunkt der Ernst schon begonnen, da die zweite Liga bereits gestartet hat. Für das Match des DFB-Pokals geht es nach Hamburg. Da das Stadion von Teutonia 05 für dieses Spiel zu klein ist, weicht man zu den Nachbarn in St. Pauli aus und kickt im Millerntor-Stadion. Dort finden fast 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz. Anpfiff der Partie ist am Nachmittag um 15.30 Uhr.

FC Teutonia 05 gegen Darmstadt 98 live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 24/25

Wenn Sie dieses Match im TV oder Stream sehen wollen, werden Sie um ein Abonnement im Pay-TV nicht herumkommen. Zwar übernehmen ARD und ZDF die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 im Free-TV, doch werden dort in voller Länge nur die Highlight-Spiele wie Halbfinale und Finale gezeigt. Wollen Sie alle Spiele des DFB-Pokals 24/25 sehen, müssen Sie auf den Pay-TV-Sender Sky zurückgreifen. Dort benötigen Sie dafür ein Abo des Sport-Pakets, dieses kostet aktuell 25 Euro pro Monat. Sollten Sie weiterhin Interesse daran haben, die Spiele der Bundesliga zu schauen, ist ein weiteres Paket-Abonnement nötig. Dieses kostet dann weitere 35 Euro pro Monat.

Hier noch einmal alle wichtigen Informationen zusammengefasst:

Spiel: Teutonia 05 Ottensen - SV Darmstadt 98

Datum: 18. August 2024

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Millerntor-Stadion, Hamburg

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky

Teutonia 05 gegen Darmstadt 98 im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der Teams

Laut fußballdaten.de standen die beiden Teams sich noch nie auf dem Rasen gegenüber. Ein Unterschied der Mannschaften wird aber deutlich, werfen Sie einen Blick auf die jeweilige Liga. Während Teutonia 05 in der Regionalliga spielt, befindet sich Darmstadt in der zweiten Liga und könnte damit als Favorit ins Match gehen. Beim DFB-Pokal haben in der Geschichte aber schon einige Teams für Überraschungen gesorgt und es ist alles offen beim kommenden Spiel.