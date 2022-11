Themenwoche Zukunft

06:58 Uhr

Warum kaum noch jemand Schiedsrichter werden will

Plus Zu jedem Fußballspiel gehört ein Schiedsrichter. Doch mittlerweile fehlen viele, auch in Augsburg. Woran liegt das und wie geht es in Zukunft weiter?

Von Maximilian Sonntag Artikel anhören Shape

Die Situation ist verzwickt. Deutschland ist Fußballland, seit jeher. Zwei Tore, ein Ball, 90 Minuten und 22 Spieler. Mehr braucht es nicht, damit des Deutschen liebster Sport funktioniert. Das stimmt nicht ganz. Denn ohne eine Personengruppe würde wohl auf jedem Rasen der Republik Anarchie herrschen: Schiedsrichter. Gerade im Amateurbereich ist die Situation jedoch angespannt. Immer mehr Unparteiische hören auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen