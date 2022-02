Deutsche Skilangläuferinnen gewinnen Olympia-Silber mit der Staffel

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking werden mehr als hundert Wettkämpfe ausgetragen. Mit unserem Live-Ticker zu Olympia 2022 können Sie immer dabei sein.

Sieben Sportarten, 15 Disziplinen, 109 Wettkämpfte - bei Olympia 2022 in Peking gibt es ein volles Programm. Sie möchten live dabei sein, wenn es zu den Entscheidungen kommt? Hier finden Sie unseren Live-Ticker zu den Olympischen Winterspielen, die vom 4. bis zum 20. Februar ausgetragen werden.

Live-Ticker zu Olympia 2022

Das folgende Live-Center bietet ab dem 4. Februar nicht nur den Live-Ticker zu Olympia 2022. Genauso gibt es einen Überblick über alle Termine, Ergebnisse und Medaillen der Winterspiele. Klicken Sie einfach auf die betreffenden Menüpunkte, um die passenden Informationen zu sehen.

Olympische Winterspiele 2022 im Live-Ticker: Zeitverschiebung beachten

Alternativ zum Live-Ticker können Zuschauer Olympia 2022 auch im TV oder Live-Stream verfolgen. Die Übertragung teilen sich die Sender ARD und ZDF. Auch Eurosport 1 überträgt Wettkämpfe.

In jedem Fall sollte die Zeitverschiebung beachtet werden, die zwischen Deutschland und Peking sieben Stunden beträgt. Wenn bei Olympia in Peking ein Wettkampf um 10 Uhr beginnt, ist es in Deutschland beispielsweise erst 3 Uhr und damit noch mitten in der Nacht.

Lesen Sie dazu auch

Die Sportarten und Disziplinen bei Olympia in Peking

Die sieben Sportarten bei Olympia 2022 in Peking sind teilweise noch einmal in Disziplinen unterteilt. So gehört zum Eislauf zum Beispiel Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Shorttrack. Das ist eine Übersicht über alle Sportarten und Disziplinen:

Biathlon

Bobsport mit Bob und Skeleton

Curling

Eishockey

Eislauf mit Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Shorttrack

und Shorttrack Rennrodeln

Skisport mit Ski Alpin , Freestyle-Skiing, Nordische Kombination , Skilanglauf, Skispringen und Snowboard

Die Olympischen Winterspiele drehen sich allerdings nicht nur um Sport. Die Wettkämpfe haben auch eine politische Seite. So werden sie zum einen von strengen Corona-Maßnahmen geprägt.

Zum anderen gibt es von mehreren Ländern einen diplomatischen Boykott. Unter anderem schicken die USA keine offiziellen Vertreter nach Peking, was sie mit Menschenrechtsverletzungen in China begründen. (sge)