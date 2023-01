Tickets für die Handball-WM 2023: So kommen Sie an Karten

Handball-WM 2023: Wo gibt es Tickets zur Vorrunde, Hauptrunde und den Finals der DHB-Mannschaft im Handball? Alle Infos dazu hier.

Tickets Handball-WM 2023: Die Karten zur Handball-WM sind heiß begehrt und in der Regel schnell ausverkauft. Gibt es noch Tickets für die WM 23? Wie erhalten Fans Tickets für die WM im Handball 2023 in Schweden und Polen?

Bis zum 29. Januar mischen die Männer im Spielplan der Handball-WM 2023 mit. Die deutsche Nationalmannschaft spielt die Vorrunde der WM in der polnischen Stadt Katowice (Kattowitz). Gelingt es der Mannschaft in die Hauptrunde einzuziehen, bleibt die DHB-Mannschaft in Katowice, erst mit Einzug in das Viertelfinale reist die Mannschaft nach Danzig weiter. Alle Infos zum Ticket-Kauf erfahren Handball-Reisende hier.

Tickets für die Handball-WM 2023

Die deutsche Nationalmannschaft des Handball zählt zu den besten Mannschaften der Welt. Die Nachfrage nach Tickets für internationale Veranstaltungen ist dementsprechend hoch.

Am 1. Dezember 2021 wurden die Tickets für die WM 2023 freigegeben. 50.000 Tickets, ganze 22 Prozent des Kartenkontingents, waren bereits 2 Tage später verkauft. Inzwischen sind mehr als 200.000 Tickets verkauft worden.

Die Tickets gab es bis vor kurzem noch über den DHB-Ticketshop und bei Eventim zu kaufen, nun scheinen jedoch sämtliche Tickets verkauft worden zu sein.

Handball-WM 23: Tickets über Reiseveranstalter

Reisepakete mit Tickets zu den Veranstaltungen, Hotel-Übernachtungen und Stadttouren bieten diverse Reiseveranstalter an. Die Pakete sind in der Regel für Vorrunde, Hauptrunde, Viertel- und Halbfinale oder Finale ausgelegt und preislich gestaffelt. Für die WM 2023 gibt es allerdings keine solcher Angebote mehr.

DHB: Deutsche Mannschaft in der Vorrunde

Das DHB-Team spielt in der Vorrunde in Gruppe E in Katowice, Polen.

Wann spielt Deutschland in der Vorrunde der Handball-WM 2023?

13.1.23, 18 Uhr: Deutschland - Katar

- 15.1.23, 18 Uhr: Deutschland - Serbien

- 17.1.23, 18 Uhr: Algerien - Deutschland

Bei der Handball-WM 2023 gibt es eine Übertragung der Deutschland-Spiele live im TV und Stream.