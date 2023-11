Chinesisches Debakel bei Champions Turnier in Frankfurt

Die Tischtennis-Weltmacht China hat beim WTT Champions Turnier in Frankfurt am Main ein ungewohntes Debakel erlebt.

Nacheinander flogen an nur einem Nachmittag gleich drei große Namen im Achtelfinale raus.

Besonders überraschend war die Niederlage des Weltmeisters und Weltranglistenersten Fan Zhendong, der in 1:3 Sätzen gegen den Timo-Boll-Bezwinger Lee Sang Su aus Südkorea verlor. Unmittelbar zuvor war Olympiasiegerin Chen Meng an der Rumänin Bernadette Szöcs (2:3) gescheitert. Auch der Weltranglistenfünfte Liang Jingkun schied mit 1:3 gegen Lim Jonghoon aus Südkorea aus.

In kaum einer anderen Sportart ist die Dominanz einer einzigen Nation so groß wie im Tischtennis. Die Chinesen gewannen in den vergangenen 20 Jahren jeden WM-Titel im Damen- und Herren-Einzel. Von den Top fünf der Weltrangliste stellen sie aktuell jeweils vier Spielerinnen und Spieler.

