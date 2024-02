Deutsches Team gewinnt erstes Spiel bei WM

Die Vorbereitung war turbulent. Mit dem Außenseiter USA hat das deutsche Tischtennis-Team bei der WM in Südkorea dennoch keine Probleme.

Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft ist auch ohne ihren bekanntesten Spieler Timo Boll erfolgreich in die Team-WM in Südkorea gestartet.

Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken), Dang Qiu (Borussia Düsseldorf) und Dimitrij Ovtcharov (TTC Neu-Ulm) gewannen am Freitag ihr Auftaktspiel gegen die USA mit 3:0.

Die letzten Tage vor dem WM-Beginn in Busan waren aus deutscher Sicht sehr turbulent verlaufen. Rekord-Europameister Boll wird wegen einer Entzündung im Auge noch immer in Deutschland behandelt. Das Handgepäck des früheren Weltranglisten-Ersten Ovtcharov mit Reisepass, Portemonnaie und seinen Tischtennis-Schlägern wurde auf dem Weg zum Flughafen gestohlen.

"Da ist so viel Pech zusammengekommen, da können wir eigentlich nur Weltmeister werden. Oder Olympiasieger", sagte Ovtcharov. In fünf der vergangenen sechs WM-Finals verlor die deutsche Mannschaft gegen China. Erstes Ziel in Busan ist das Erreichen des Viertelfinals, um sich für den Team-Wettbewerb der Olympischen Spiele in Paris zu qualifizieren.

(dpa)