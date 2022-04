Dimitrij Ovtcharov: Ein Weltklassespieler tritt für Neu-Ulm an

Plus Zunächst geschockt, jetzt wegen seines Transfercoups im Blickpunkt: Wie der TTC Neu-Ulm Top-Star Dimitrij Ovtcharov verpflichtete.

Es brodelt in der gemeinhin eher beschaulichen Tischtennis-Szene. Wieder einmal. „Sind Titel käuflich?“, fragen Kritiker auf den einschlägigen Plattformen, befürchten mit „Red Bull Neu-Ulm“ den Untergang des sportlichen Abendlandes. Andere Fans sind begeistert, freuen sich auf „weitere Weltstars live im Lande“, wollen „raus aus dem medialen Schattendasein“.