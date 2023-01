Neu-Ulmer peilen Rekord im Tischtennis-Pokal an

Die Neu-Ulmer Tischtennisspieler peilen den ersten Pokal-Sieg der Vereinsgeschichte an. Zudem sorgen Dimitrij Ovtachrov und Co. wohl für eine Bestmarke.

Weltklasse-Tischtennis und Hochspannung sind garantiert, ein neuer Publikumsrekord auch: Zum achten Mal in Folge wird am Sonntag in der Ratiopharm-Arena die Endrunde im den deutschen Pokalwettbewerb (Final Four) ausgespielt. Mit dem 27-fachen Cupsieger Borussia Düsseldorf, Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken und den TTF Liebherr Ochsenhausen stehen im Halbfinale drei Teams, die das Turnier zuletzt mit einer Ausnahme unter sich ausgemacht haben. Vierter im Bunde ist erstmals Platzhirsch und Mitfavorit TTC Neu-Ulm, der drei Akteure aus den Top zehn der Weltrangliste an die Platten schicken will.

Damit schließt sich für TTC-Chef Florian Ebner der Kreis. Vor vier Jahren, als Gast beim "Final Four" 2019, wurde der zuvor auf Tennis, Golf und Fußball fixierte Ulmer Medienunternehmer vom "Tischtennis-Virus" infiziert. "Der hochklassige und attraktive Sport, die fühlbare Spannung und die brodelnde Atmosphäre mit tausenden Fans", hatten es Ebner angetan.

Was folgte: Vereinsgründung, eine Wild Card für die Bundesliga, der gelungene Start mit einer schnell formierten konkurrenzfähigen Mannschaft. Dabei im Hinterkopf stets das von Anfang an offen formulierte Fernziel: Teilnahme am "Final Four", irgendwann. Und jetzt sogar die Chance auf mehr. "Auch darauf, endlich einmal Düsseldorf zu schlagen", sagt der Klubchef. Das ist dem TTC in den dreieinhalb Jahren noch nicht gelungen, weder in der Liga noch im Pokal. Den neuerlichen Vergleich gäbe es am Sonntag erst im Endspiel. Zuvor müssten sich im Halbfinale die Borussen gegen Saarbrücken durchsetzen, Neu-Ulm im Nachbarschaftsderby gegen Ochsenhausen (jeweils 11 Uhr).

Mit Timo Boll steht eine Legende an der Platte

"So offen war das Turnier wirklich noch nie", beurteilt Düsseldorfs Tischtennis-Legende Timo Boll die Ausgangslage vor dem Gipfeltreffen. Schließlich stehen drei der vier Teams auch an der Liga-Spitze, in anderer Konstellation einen Monat später im Halbfinale der Champions League.

Auf Neu-Ulmer Seite steht Bolls Nationalmannschaftskollege Dimitrij Ovtcharov an der Platte. Vor heimischer Kulisse träumen er und seine Mitstreiter vom Pokalsieg, vor heimischer Kulisse zumal, "aber als Favorit sehe ich uns nicht". Das dürften die Düsseldorfer mit Boll, Europameister Dang Qiu und vermutlich den Schweden Anton Källberg sein.

Für das Heim-Team spielen neben Ovtcharov der 20-jährige schwedische Topstar Truls Moregardh und der ein Jahr ältere Taiwanese Lin Yun-Ju – beide wie Ovtcharov seit Sommer in Neu-Ulm unter Vertrag. Und dort inzwischen als Ballvirtuosen gefeiert, der Schwede zudem ob seines phänomenalen Schlagrepertoires. Beide vermögen Tischtennis spektakulär zu zelebrieren, gerne auch mal im Bereich von Übermut und Leichtsinn. Das ist unterhaltsam – und kann im Hochleistungssport schnell auch mal schief gehen.

"Wenn wir unser Potenzial abrufen, werden wir das Turnier gewinnen“, ist Neu-Ulms Boss Ebner überzeugt, "offen ist nur, ob das gelingt“. Sicher ist dagegen, dass ein Rekord auf den Tribünen aufgestellt wird: Mehr als 4500 Karten waren zum Jahreswechsel bereits verkauft, am Sonntag wird mit 5000 Besucherinnen und Besuchern gerechnet.