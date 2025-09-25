Tischtennis-Sensation im Saarland: Fan Zhendong zieht Millionen chinesische Fans an

Harry Kane für 100 Millionen Euro zu verpflichten, hat sich längst für den FC Bayern ausgezahlt. Der englische Mittelstürmer produziert Tore wie am Fließband und lässt nebenbei die Kasse klingeln. Am ersten Tag seiner Verpflichtung verkaufte der FCB über 10.000 Kane-Trikots. Nach über zwei Jahren dürften es locker über 100.000 sein. Nix Genaues weiß man nicht.

Aber es ginge noch besser. Wenn denn endlich mal ein Chinese in der Stammformation neben Joshua Kimmich auflaufen würde. Das wünscht sich seit langem Uli Hoeneß. Der einstige Bratwurst-König weiß, was gut fürs Geschäft ist. Ein populärerer Chinese im Team würde den Markt für 1,4 Milliarden Kunden im bevölkerungsreichsten Land der Erde öffnen.

Diesen Effekt spüren gerade die Macher des 1. FC Saarbrücken. Nicht die Kicker aus der dritten Liga, sondern die Tischtennis-Abteilung produziert Schlagzeilen, seitdem Fan Zhendong an den Tischen steht. Saarbrücken erlebt eine Invasion aus China. Friedlich zwar, aber doch mit Macht. Üblicherweise verlieren sich rund 500 Fans bei den Heimspielen des Tischtennis-Bundesligisten. Das jüngste Match in der Joachim-Deckarm-Halle war mit 1880 Zuschauern ausverkauft. Mehr geht nicht, trotz Zusatztribüne. Die Chinesinnen und Chinesen waren in der Überzahl. Man hätte doppelt so viele Tickets verkaufen können.

Seit der Klub die Verpflichtung des zweifachen Einzel-Weltmeisters am 31. Mai bekannt gegeben hat, ist im beschaulichen Saarland die Hölle los. Fan Zhendong hat Millionen Fans im Reich der Mitte und etliche machen sich auf den Weg an die Saar, um den Tischtennis-Superstar mit dem Polystyrol-Ball zaubern zu sehen.

Polizeischutz für Fan Zhendong in China

Der Dauerkarten-Absatz geht durch die Decke. Üblicherweise verkauft der FCS rund 50 Saisontickets. Aktuell waren es 500 Karten an den ersten beiden Tagen. In China ist Fan Zhengdong ein Superstar, der bei öffentlichen Auftritten Polizeischutz benötigt. In Saarbrücken tut es noch der Sicherheitsdienst. Fan lebt in China. Zu den Spielen des Champions-League-Siegers fliegt er ins Saarland ein.

Der Kane-Effekt hat längst eingesetzt

Der Kane-Effekt im Trikotverkauf hat beim FCS längst eingesetzt. In den ersten zwei Monaten setzte die Tischtennis-Abteilung so viele Leibchen ab, wie sonst im Laufe der gesamten Saison. Uli Hoeneß hat wieder mal recht. Fußballschulen in China, wie sie die Münchner eröffnet haben, sind ein gutes Investment. Noch besser wäre ein chinesischer Fußballstar im Trikot des FC Bayern. Zumindest fürs Geschäft.