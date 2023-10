"We Love MMA" in Stuttgart: Titelfight zwischen Ali Sarwari und Rene Runge

Am Samstag steigt im Rahmen von "We Love MMA" der Titelfight zwischen Ali Sarwari und René Runge. Alle Infos rund um Termin und Übertragung im Stream gibt es hier.

Bei der Mixed-Martial-Arts Veranstaltungsreihe "We Love MMA" tritt Ali Sarwari gegen René Runge im Lightweight Titelkampf an. Die beiden Kontrahenten standen sich erstmals im November 2022 im Oktagon gegenüber. Damals hatte Sarwari den Kampf wegen einer Verletzung aufgeben müssen - und das bereits kurz nach Beginn der zweiten Runde.

Fünf Monate später konnte sich Sarwari den Titel jedoch zurückholen. Während der Kampf in der ersten Runde noch recht ausgeglichen war, dominierte der als "Hitman" bekannte Fighter in Runde 2. In der letzten Runde kehrte Runge zurück und konnte sich den Punkt sichern. Am Ende hieß es nach Punkten trotzdem 2:1 für Sarwari, der sich mit dem Sieg den Titel des "We Love MMA"-Champion im Leichtgewicht sicherte.

Am Samstag, dem 28. Oktober 2023, hat René Runge nun die Chance sich den Titel zurückzuholen. Wann genau findet der Fight um den Leichtgewicht-Titel statt? Wie läuft die Übertragung und welche anderen Kämpfe erwarten die Zuschauer von "We Love MMA" in Stuttgart? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zu den Kämpfen haben wir hier für Sie.

Ali Sarwari vs. René Runge: Termin des Titelfights bei "We Love MMA" in Stuttgart

Die beiden Mixed-Martial-Arts-Fighter treten am Samstag, dem 28. Oktober 2023, gegeneinander an. "We Love MMA" findet in der Porsche-Arena in Stuttgart statt und beginnt offiziell um 19 Uhr. Der Titelfight zwischen Sarwari und Runge wird ca. um 22 Uhr ausgetragen. Zuvor finden im Rahmen des Sport-Events noch andere Kämpfe statt. Das ist die Fightcard im Überblick:

Titelkampf im Leichtgewicht: Rene Runge vs. Ali Sarwari

vs. Leichtgewicht: Nikoloz Abramishvili vs. Eugen Black-Dell

Nikoloz Abramishvili vs. Federgewicht: Amir Shah Bayat vs. Ömer Cankardesler

vs. Ömer Cankardesler Federgewicht: Sammy N’Dungu vs. Sebastian Mandlinger

Sammy N’Dungu vs. Mandlinger Weltergewicht: Robert Dmitrus vs. Mahmut Özyildirim

Robert Dmitrus vs. Mahmut Özyildirim Weltergewicht: Belmin Pacavar vs. Jalal Kilobergi

Belmin Pacavar vs. Jalal Kilobergi Weltergewicht: Özgür Tas vs. Mike Neulinger

vs. Mittelgewicht: Sebastian Stallinger vs. Jörn Bayer

vs. Mittelgewicht: Ilyas Dadaev vs. Jonas Wölz

Ilyas Dadaev vs. Jonas Wölz Halbschwergewicht: Chris Fischer vs. Cagdas Atmaca

vs. Bantamgewicht: Rab Azizi vs. Joel Garcia

Übertragung von Sarwari vs. Runge live im Stream

Die Bild zeigt den Titelkampf zwischen Ali Sarwari und René Runge exklusiv am Samstag, dem 28. Oktober 2023, live im Stream. Den Stream der Bild gibt es ab 22 Uhr zu sehen - wann genau der Titelfight stattfindet hängt davon ab wie lange die vorherigen Kämpfe dauern. Offiziell startet das MMA-Event in Stuttgart bereits um 19 Uhr. Nach "We Love MMA" am Samstag in Stuttgart haben die Veranstalter in diesem Jahr noch zwei weitere Events im Angebot. Der Jahresabschluss findet beim "We Love MMA 69" am 16. Dezember 2023 in Berlin statt. Der Terminkalender im Überblick: